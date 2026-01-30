Luis Campos se met à table. Dans un entretien fleuve accordé à Marca, le conseiller sportif du PSG s’est confié sur sa relation avec Luis Enrique. « Il doit dormir avec les doigts dans la prise, tant il déborde d’énergie, affirme-t-il au sujet de l’entraîneur parisien. Chaque jour, [Luis Enrique] arrive avec la volonté d’évoluer, de progresser ».

Luis Campos évoque notamment le processus de recrutement, révélateur des exigences du technicien asturien : « Ça ne sert à rien de recruter de bons joueurs si nous n’avons pas de place pour eux. Alors, Luis Enrique me demande de bien préciser une chose aux joueurs lorsque je leur parle : « Si tu ne viens pas t’entraîner tous les jours à fond, ne viens pas du tout, car sinon Luis Enrique va rapidement te tuer. Tu dois savoir qu’ici, le moindre entraînement est comme un match contre la meilleure équipe du monde et que tu devras donner le maximum » ».

« Qu’est-ce qu’il va encore inventer ? »

Au-delà son exigence, c’est peut-être le bouillonnement tactique de Luis Enrique qui a le plus frappé Campos : « Luis ne s’arrête jamais, il imagine tous les jours quelque chose de nouveau. Je me souviens qu’après la première saison [en 2023-2024], j’étais satisfait, nous avions atteint les demi-finales [de C1] et remporté le championnat. Pourtant, le premier jour de la saison suivante, Luis Enrique débarque et me dit « Luis, tu vas voir, les joueurs vont tellement changer de position que l’adversaire n’y comprendra plus rien ». « Merde ! » me suis-je dit « Qu’est-ce qu’il va encore inventer ? » ».

« Et en fin de compte, il avait raison. Au quatrième ou cinquième match de la saison, nous avons joué contre Lille et son capitaine, Benjamin André, est venu me voir à la fin du match et m’a dit « Luis, je n’ai rien compris à ton équipe ! Je ne savais pas où étaient les milieux que j’étais censé marquer ! Vous changiez tellement de position que c’était très difficile de jouer contre vous… » C’est là que j’ai compris que nous étions en train de construire quelque chose de mieux que l’année précédente ».

C’est peu dire.

