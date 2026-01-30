S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

« Il imagine tous les jours quelque chose de nouveau » : Luis Campos tresse des lauriers à Luis Enrique

CMF
« Il imagine tous les jours quelque chose de nouveau » : Luis Campos tresse des lauriers à Luis Enrique

Luis Campos se met à table. Dans un entretien fleuve accordé à Marca, le conseiller sportif du PSG s’est confié sur sa relation avec Luis Enrique. « Il doit dormir avec les doigts dans la prise, tant il déborde d’énergie, affirme-t-il au sujet de l’entraîneur parisien. Chaque jour, [Luis Enrique] arrive avec la volonté d’évoluer, de progresser ».

Luis Campos évoque notamment le processus de recrutement, révélateur des exigences du technicien asturien : « Ça ne sert à rien de recruter de bons joueurs si nous n’avons pas de place pour eux. Alors, Luis Enrique me demande de bien préciser une chose aux joueurs lorsque je leur parle : « Si tu ne viens pas t’entraîner tous les jours à fond, ne viens pas du tout, car sinon Luis Enrique va rapidement te tuer. Tu dois savoir qu’ici, le moindre entraînement est comme un match contre la meilleure équipe du monde et que tu devras donner le maximum » ».

« Qu’est-ce qu’il va encore inventer ? »

Au-delà son exigence, c’est peut-être le bouillonnement tactique de Luis Enrique qui a le plus frappé Campos : « Luis ne s’arrête jamais, il imagine tous les jours quelque chose de nouveau. Je me souviens qu’après la première saison [en 2023-2024], j’étais satisfait, nous avions atteint les demi-finales [de C1] et remporté le championnat. Pourtant, le premier jour de la saison suivante, Luis Enrique débarque et me dit « Luis, tu vas voir, les joueurs vont tellement changer de position que l’adversaire n’y comprendra plus rien ». « Merde ! » me suis-je dit « Qu’est-ce qu’il va encore inventer ? » ».

« Et en fin de compte, il avait raison. Au quatrième ou cinquième match de la saison, nous avons joué contre Lille et son capitaine, Benjamin André, est venu me voir à la fin du match et m’a dit « Luis, je n’ai rien compris à ton équipe ! Je ne savais pas où étaient les milieux que j’étais censé marquer ! Vous changiez tellement de position que c’était très difficile de jouer contre vous… » C’est là que j’ai compris que nous étions en train de construire quelque chose de mieux que l’année précédente ».

C’est peu dire.

Le tirage complet des barrages de la Ligue des champions

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
145

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!