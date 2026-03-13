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- J26
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En direct : Marseille-Auxerre (0-0)
C'est la pause au Vélodrome, où on assiste à un bien triste spectacle. La bronca pour les joueurs de l'OM, conspués par leurs supporters. Il va falloir en mettre bien plus en seconde période pour faire la différence, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs.
Pavard reste au sol dans la surface sur le coup franc suivant, mais pas de penalty. Au ralenti, on peut dire que c'est un bon choix de l'arbitre.
🟨 Carton jaune pour Okoh, pour un tacle par derrière sur Paixão. L'Auxerrois avait pris le ballon, mais aussi un bout de cheville.
Marseille s'en remet beaucoup à Greenwood, mais l'Anglais est souvent arrêté pour démarrer ses actions. Pas simple pour se dépétrer du marquage adverse.
Les Marseillais sont serrés de près dès qu'ils tentent quelque chose, mais ça manque quand même drôlement d'inventivité dans les rangs de l'OM ce soir.
Centre vicieux d'Oppegård, et petite faute de main de Rulli dans la foulée. L'Argentin est bien heureux de voir son compatriote Medina dégager le danger sur ce coup-ci.
Tentative lointaine de Greenwood, largement au-dessus. Il a sans doute touché la banderole « 45 minutes de silence pour une saison d'humiliation » affichée en virage.
Le danger se rapproche pour l'AJA avec un bon jeu à trois entre Greenwood, Medina et Aubameyang, mais la dernière remise du Gabonais ne trouve pas preneur dans la surface.
Dès la moindre erreur technique, le public siffle ses joueurs. Le Vélodrome a bel et bien tourné le dos à son équipe.
Rien de passionnant à se mettre sous la dent pour le moment, les Marseillais dominent, sans réussir à se montrer réellement dangereux.
Grosse faute d'Owusu sur Paixão, l'Auxerrois évite le jaune.
Premier frisson dans la surface auxerroise : sur un centre venu de la gauche de Greenwood, Akpa dévie le ballon en corner comme il peut, pas si loin de claquer un CSC...
Et même quelques sièges libres, vraiment pas fréquent ces dernières saisons à Marseille...
Premières indications sur le soutien (ou non) des supporters de l'OM : certains ont choisi de ne pas chanter pendant 45 minutes.
C'est parti à Marseille !
Entrée des acteurs sur la pelouse, sous les sifflets du Vélodrome !
Privé de Lassine Sinayoko, Christophe Pélissier a lui choisi un système à cinq défenseurs : Léon - Sy, Diomandé, Okoh, Akpa, Oppegard - Casimir, Owusu, Danois, Namaso - Mara.
En parlant de Beye, voici son onze ce soir : Rulli - Weah, Pavard, Egan-Riley, Medina - Højbjerg, Kondogbia, Timber - Greenwood, Aubameyang, Paixão. Petite surprise avec la titularisation d'Egan-Riley, qu'on n'avait plus vu depuis mi-janvier.
On avait quitté le Vélodrome furieux, la semaine passée, lors de l'élimination de l'OM en Coupe de France face à Toulouse. Quel accueil ce soir pour les joueurs d'Habib Beye ? On va vite le savoir.
Salut à tous ! Merci de m'accompagner sur sofoot.com pour démarrer ce week-end comme il se doit, avec une belle affiche de Ligue 1 : Marseille-Auxerre. Il y a du monde ?
🟨 Carton jaune pour Okoh, pour un tacle par derrière sur Paixão. L'Auxerrois avait pris le ballon, mais aussi un bout de cheville.
Olympique de Marseille
AJ Auxerre
Par Alexandre Lejeune