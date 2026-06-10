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Ligue 1+ dévoile ses nouveaux tarifs pour la saison 2026-2027

TC
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Ligue 1+ dévoile ses nouveaux tarifs pour la saison 2026-2027

Il faudra remettre la main au pot. Alors qu’elle s’apprête à récupérer l’intégralité des matchs du championnat de France pour la saison prochaine et à accueillir la Ligue 3, Ligue 1+ vient d’annoncer ses nouveaux tarifs pour suivre la Farmers League et le troisième échelon du football français. Il faudra compter 16,99 euros par mois (engagement 1 an) pour les personnes déjà abonnées la saison passée, et 19,99 € par mois (engagement 1 an) pour ceux qui rejoignent l’aventure. Les deux pass permettront de regarder sur deux écrans simultanément le plus sexy des championnats et le combat de boue qui s’annonce en troisième division.

Une légère augmentation

Il faudra sortir 2 à 5 euros supplémentaires donc puisqu’il fallait jusqu’alors dépenser 14,99 € par mois pour suivre 8 rencontres par week-end. Une légère augmentation donc et une réorganisation du programme de la Ligue 1 avec le retour du multiplex le samedi soir notamment.

Laurent Nicollin peut toujours consulter les tarifs de Bein Sport.

Le guide très pratique du Mondial 2026

TC

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