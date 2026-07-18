Quelle équipe de France pour être compétitif en petite finale ?

→ Gardien :

La tuile : Brice Samba s’est blessé au mollet au lendemain du revers contre l’Espagne et ne pourra pas assurer sa place dans le but français pour la petite finale. Et le contexte ne semble pas propice pour laisser Robin Risser fêter sa première sélection. Alors ça sera pour le numéro 1. Mike Maignan n’avait déjà pas laissé sa place lors du troisième match de la phase de groupes contre la Norvège et devrait donc faire un 100% dans la compétition, une première en Coupe du monde depuis le 4/4 de Hugo Lloris en 2014. Le gardien du Milan n’a plus grand-chose à prouver, mais il pourrait profiter de ce décrassage pour devenir le meilleur gardien de l’histoire des Bleus en matière de penaltys arrêtés après avoir déjà égalé son prédécesseur face aux Scandinaves. Harry Kane a le profil parfait de la victime pour entrer dans l’histoire, Lucas Hernandez celui du fautif.

→ Défenseurs :

Parmi les 11 joueurs français à avoir moins de 100 minutes de temps de jeu durant le Mondial 2026, la défense compte plusieurs prétendants : Malo Gusto (29 minutes), Ibrahima Konaté (14) et Lucas Hernandez (0). Ces trois-là pourraient donc logiquement prétendre à une place de titulaire pour le match qui compte pour du beurre. Passé derrière Maxence Lacroix dans la hiérarchie, le central passé de Liverpool au Real Madrid pendant l’été doit se rassurer sous le maillot bleu. Le champion du monde 2018, lui, aura sans doute à cœur de terminer son histoire avec l’équipe de France sur une note positive et une 43e cape. Pour compléter cette défense à quatre, Lacroix pourrait confirmer les bonnes choses entrevues face à la Norvège et l’Espagne. Dayot Upamecano peut enfin souffler : il n’a plus d’attaquant à harceler pendant 90 minutes.

Champion mon frère !

→ Milieux :

« Il est petit, il est gentil, il va bouffer Ivan Toney ! » N’Golo Kanté a regardé l’intégralité de la Coupe du monde depuis le banc. À 35 ans, il n’espérait sans doute pas beaucoup plus, mais son impatience va forcément servir pour écœurer les Anglais. Du haut de ses 69 sélections, il a traîné son sourire timide et ses huit poumons à travers le monde entier, attrapant notamment une étoile brillante en 2018, et mérite amplement une dernière danse à sa hauteur. À ses côtés, Warren Zaïre-Emery est le candidat idéal pour terminer la compétition sans lâcher le pied de l’accélérateur. Avec seulement 19 minutes au compteur jusque-là, le Parisien pourra montrer à Aurélien Tchouaméni et Manu Koné comment on règne sur un entrejeu.

→ Attaquants :

C’est là que Didier Deschamps va le plus se creuser la tête. D’abord parce que c’est le poste où il a le plus de joueurs à disposition, mais aussi parce que certains sont avides de temps de jeu après une compétition à ronger leur frein. Rayan Cherki en tête. L’ancien Lyonnais arrivait aux États-Unis avec un statut de facteur X et s’est retrouvé à occuper un rôle de deuxième, troisième voire quatrième remplaçant. La faute à des entrées peu convaincantes et à un début de Mondial réussi de la part de Michael Olise. Comme il n’y a de la place que pour un seul 10, le Bavarois va pouvoir se reposer face aux Anglais qu’il connaît si bien.

Il a l’air démarqué, pourtant.

À droite, Maghnes Akliouche et ses sept petites minutes au compteur vont pouvoir participer à la (petite) fête, histoire de faire galérer tous ceux qui feront le quiz des titulaires pour le dernier match de Deschamps dans 10 ans. Devant Jean-Philippe Mateta (21 minutes) et Marcus Thuram (1) vont se disputer la place du con qui ne pourra pas marquer parce que Kylian Mbappé n’aura que cet objectif en tête. Actuel co-meilleur buteur de l’édition et deuxième de l’histoire de la Coupe du monde, le capitaine des Bleus va forcément avoir l’ambition de mettre la pression à Lionel Messi. « Le connaissant et étant avec lui au quotidien, il aurait préféré mettre zéro but et gagner la compétition », a assuré Ibrahima Konaté en conférence de presse. Même s’il est quasi assuré d’être encore là dans quatre ans, Mbappé ne veut quand même laisser aucune miette à personne. Mentalité Kyksen.

→ Le coach :

Après quatorze années d’excellents et loyaux services, Didier Deschamps va tirer sa révérence. Après un non-match face à l’Espagne et une chouinerie à propos de l’arbitrage, le sélectionneur ne compte pas terminer son mandat par deux revers. Quatre ans après la victoire face à l’Angleterre en quarts du Mondial, l’un des chefs-d’œuvre de son ère tout en courage et en abnégation, et neuf ans après le succès face aux mêmes Britanniques lançant l’ère Mbappé-Dembélé, l’occasion est trop belle pour se rater. Quel que soit le résultat, les larmes monteront forcément aux yeux pour lui et les membres de son staff, dont la plupart étaient déjà là en 2018 pour soulever la Coupe du monde. Leur culture de la gagne n’a pas permis d’aller chercher d’autres trophées, mais qui a dit qu’une médaille de bronze ne se savourait pas ? Après tout, une petite finale, ça ne se joue pas, ça se gagne.

France-Angleterre : The Last Dèche