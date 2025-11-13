N'Golo Kanté, plus d'un retour dans son sac

À nouveau appelé, à la surprise générale, par Didier Deschamps en équipe de France, N'Golo Kanté revient dans les petits papiers des Bleus à moins d'un an du Mondial. Si ce retour est essentiellement dû aux absences, il interroge forcément sur les suites à lui donner.

C’est à croire que N’Golo Kanté et Didier Deschamps aiment jouer avec les dates. Déjà en 2024, après une longue traversée du désert loin de la sélection débutée en 2022, le milieu de poche avait retrouvé les Bleus presque deux ans jours pour jours après sa dernière cape. Ce jeudi soir au Parc des Princes, où il devrait vraisemblablement débuter contre l’Ukraine, il manquera une toute petite journée pour compléter une nouvelle année loin des Bleus, qu’il avait quitté brassard autour du bras lors d’un match bien terne contre Israël (0-0). Un nouveau comeback qui n’est pas sans rappeler celui de 2024, qui l’avait mené à disputer l’Euro de façon inespérée. Il reste certes un bon gros mois et demi avant 2026 et son Mondial nord-américain, mais il est légitime de se demander si le Kanté version 2025-2026 ne suivra pas les traces de celui de 2023-2024. Alors, bis repetita ?

Le choix du cœur ou du terrain ?

Ce choix d’appeler Kanté ressemble d’une certaine façon à celui de la facilité, mais aussi de la sécurité. Plutôt que d’intégrer un nouveau joueur à une rotation déjà large (coucou Tolisso), Deschamps peut se réfugier derrière un joueur aux 64 sélections, qui a presque toujours donné satisfaction, et qui surtout, ne fera jamais de vague dans l’optique du Mondial. Son retour a quelque chose de tellement inespéré qu’il sonne presque comme une convocation en forme de remerciements pour services rendus, alors que son exil en Arabie Saoudite a longtemps ressemblé à une forme de retraite internationale qui ne disait pas son nom. Sur les 13 matchs qu’il a disputés cette saison, il en a joué 11 dans leur intégralité, jouant à minima 80 minutes par rencontre. De quoi avoir du rythme, c’est certain. Mais les doutes autour du niveau d’opposition et de compétition de la Saudi Pro League n’ont malheureusement pas encore été levés, d’autant que Kanté a déjà 34 ans et en aura 35 à l’été 2026.

Quand je l’appelle c’est aussi pour qu’il prenne un rôle important. Didier Deschamps, en conférence de presse

Difficile de voir dans cette fenêtre une chance pour Kanté de passer devant un Manu Koné, toujours plus impressionnant au niveau international, un Adrien Rabiot dominant au Milan et parmi les leaders en sélection, ou un Aurélien Tchouaméni au statut parfois vacillant mais qui reste un cadre de l’entrejeu tricolore. Pourtant, derrière ces trois joueurs au voyage quasiment acquis pour l’été 2026, la concurrence ne s’impose pas d’elle-même. Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Khéphren Thuram, beaucoup de noms pour peu de certitudes.

🇫🇷 Equipe de France 🗨️ Deschamps : "Kanté est toujours à son meilleur niveau"#beINSPORTS pic.twitter.com/4lM4qQzC9v — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 12, 2025

Tout le contraire de ce que Deschamps dit à propos du joueur d’Al-Ittihad. « Il est à son meilleur niveau, des matchs que je vois, il joue tous les 3-4 jours, a-t-il ainsi assuré à l’annonce de sa liste. Il est sélectionné. Il doit aujourd’hui se maintenir. Quand je l’appelle c’est aussi pour qu’il prenne un rôle important. Il est toujours dans ma réflexion. » De la part d’un sélectionneur qui a pris l’habitude ces derniers mois d’aligner un joueur offensif comme pointe haute de son milieu, le message est fort, pour la concurrence, mais aussi pour N’Golo Kanté : après avoir raté 2022, le train pour 2026 n’est pas encore parti et il comptera trois strapontins de plus que lors des fenêtres internationales classiques.

Tous fans de N’Golo

Pourtant, derrière toutes les inconnues, les interrogations, les doutes ou les inquiétudes sur son niveau de jeu actuel, Kanté a cette capacité à mettre tout le monde d’accord en un temps record. À l’image de son retour en 2024 finalement, où il avait d’entrée de jeu marqué son territoire et dominé le début d’Euro de la tête et des épaules… avant de flancher quelque peu malgré un sacré volume de jeu. Depuis son rappel à Clairefontaine la semaine dernière, l’ancien Caennais fait une nouvelle fois l’unanimité auprès de ses partenaires. Du capitaine Kylian Mbappé (« Avoir N’Golo Kanté dans son équipe, c’est comme avoir un joueur en plus sur le terrain. ») au défenseur Dayot Upamecano (« C’est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. C’est juste impressionnant. ») en passant par le concurrent Manu Koné (« À ses côtés, je ne fais qu’apprendre. »), tout ceux qui ont été invités à s’exprimer sur le milieu ont pointé dans la même direction : avoir Kanté à leur côté n’a que du positif.

Dégager autant de sérénité et autant inspirer ses coéquipiers est généralement bon signe, mais jusqu’à quand ? Il y aura certainement un début de réponse ce jeudi soir porte de Saint-Cloud, face à une équipe qui avait posé plus de problèmes que prévu aux Bleus début septembre, notamment dans l’agressivité. Si Kanté se montre à nouveau dominant et emmène avec lui tout le collectif tricolore, la flamme se rallumera naturellement, comme à l’accoutumée avec lui.

