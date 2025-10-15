S’abonner au mag
Quand Paul Pogba et N'Golo Kanté se retrouvent en Arabie saoudite

CDB
Eric et Ramzy, Kad et Olivier, Paul et N’Golo.

Ce mardi, Paul Pogba a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo de ses retrouvailles avec N’Golo Kanté. Toujours indisponible avec l’AS Monaco, la Pioche était en visite au Moyen-Orient, où il a pu retrouver son ancien coéquipier de l’équipe de France.

Plus de trois ans après leur dernier match ensemble

Il a forcément profité de l’occasion pour chambrer son pote sur son style vestimentaire, qu’il juge sûrement trop classique : « Qui peut tester le flow de N’Golo Kanté ? Qui ? », s’amuse le milieu monégasque.

Les deux joueurs, dont le dernier match ensemble remonte au 29 mars 2022 et une victoire en amical face à l’Afrique du Sud (5-0), n’ont jamais perdu lorsqu’ils ont joué ensemble sous le maillot bleu. Pogba n’a d’ailleurs plus été appelé en Bleu depuis ce jour.

Kanté est lui revenu pour l’Euro en Allemagne, mais la page semble désormais s’être tournée pour le joueur d’Al-Ittihad, qui aurait pu revenir en Ligue 1 cet été.

Ne tentez quand même pas trop DD avant la Coupe du monde.

