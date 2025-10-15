Olivier Giroud : « Mbappé peut arriver pas loin des 100 buts avec l’équipe de France  »

Pas de crise de la quarantaine pour « Gigi ».

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Olivier Giroud est revenu en longueur sur les raisons qui l’ont poussé à retrouver la Ligue 1 après son expérience au Los Angeles FC : « Je suis un mec de challenge. J’aime me lancer des défis et je n’avais pas non plus cinquante options, a avoué l’attaquant du LOSC, déjà auteur de trois buts (TCC) cette saison. Quand le président Olivier Létang m’a appelé, le projet cochait beaucoup de cases, comme le fait de travailler avec Bruno (Genesio, son entraîneur) […] J’avais envie de rentrer, retrouver des amis, et puis rejouer en Ligue 1. Boucler la boucle, c’est génial. »

« Je ne suis pas fan des come-back. »

Après avoir assuré ne pas être animé par l’envie de « fermer des bouches » et révélé que sa longévité était en partie due à ses séances de « prévention et d’activation », le champion du monde 2018 a évoqué l’équipe de France, dont il est aujourd’hui le meilleur buteur avec 57 réalisations, soit seulement quatre buts de plus qu’un certain Kylian Mbappé : « J’aimerais qu’il me passe devant pendant la prochaine Coupe du monde, a posé Giroud. Il va avoir 27 ans (le 20 décembre), donc s’il fait encore cinq-six ans, à dix-douze matchs par saison, il peut arriver pas loin de 100, je lui souhaite. Je souhaite à Kylian de me dépasser dans quelques mois, mais pas trop tôt, non plus. (Rires.) »

Relancé sur son envie ou non de reporter un jour le maillot des Bleus, l’avant-centre de 39 ans (137 sélections) n’a pas totalement fermé la porte à un retour : « J’ai été honoré en mars par l’hommage de la FFF au Stade de France et je ne suis pas fan des come-back. Mais encore une fois, parce que c’est l’équipe de France et parce que c’est un devoir de défendre le maillot de son pays, il ne faut jamais dire jamais. »

Un homme dévoué jusqu’au bout.

