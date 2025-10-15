En course pour le Mondial 2026, la Tchéquie montre la porte à Ivan Hašek

Na shledanou Ivan.

La défaite surprise sur le terrain des Îles Féroé ce dimanche (2-1) n’est pas passée. Deuxième de son groupe et encore en bonne position pour accéder aux barrages, la Tchéquie n’a pas digéré ce revers. La fédération a donc décidé ce mercredi de se séparer de son sélectionneur Ivan Hašek, présent sur le banc depuis 2024.

Le barrage est pourtant assuré

Ancien coach de Strasbourg et Saint-Étienne ou encore ex-président de la Fédération tchèque de football, Hašek est surtout connu par les puristes pour son lien familial avec « Le Dominator » Dominik Hašek, considéré comme l’un des plus grands gardiens de l’histoire de la NHL.

Na Faerských ostrovech prohráváme 1:2. pic.twitter.com/0oWldN12UV — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 12, 2025

« L’objectif de la nouvelle équipe de direction reste inchangé : accéder à la Coupe du monde », a rappelé le président de la Fédération tchèque, David Trunda, dans un communiqué. Le nouveau sélectionneur sera nommé d’ici la prochaine trêve, où la Národní tým devra l’emporter à domicile contre Gibraltar pour aller en barrages de la zone Europe. Dans le pire du pire des cas, une place est garantie via la Ligue des nations.

Il faut rappeler Petr Čech à la rescousse.

Les Îles Féroé signent un exploit