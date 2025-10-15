S’abonner au mag
Trump affirme que la FIFA lui obéirait pour déplacer des matchs du Mondial 2026

La FIFA devient son jouet.

La dictature continue. Déjà il y a quelques semaines, le président américain avait annoncé que certains matchs de la Coupe du monde 2026 pourraient être délocalisés si les villes hôtes ne respectaient pas les normes de sécurité. Ce ciblage viserait particulièrement les villes majoritairement démocrates, qu’il qualifie de « dirigées par des extrémistes de gauche qui ne savent pas ce qu’ils font ».

Infantino aux ordres

Mardi soir, le 47e président des États-Unis en a remis une couche, assurant que Gianni Infantino, le patron de la FIFA, se plierait à ses caprices. « Si quelqu’un faisait du mauvais travail et que je pense qu’il y a un problème de sécurité, j’appellerais Gianni, le chef de la FIFA, qui est formidable, et je dirais : déplaçons-le vers un autre endroit. Et il le ferait » , a-t-il déclaré devant les journalistes, durant une réunion avec son homologue argentin Javier Milei à Washington.

Un précédent avait déjà été posé ces jours-ci avec le match amical Argentine-Porto Rico, initialement prévu à Chicago et finalement déplacé en Floride. Parmi les grandes villes démocrates, Boston doit accueillir sept rencontres, San Francisco et Seattle six, et Los Angeles huit.

La secrétaire de la FIFA aura du pain sur la planche pour gérer ce casse-tête… made in Trump.

Ces pays surprises qui peuvent encore rêver de la Coupe du monde 2026

