Des vuvuzelas distribués à des professeurs pour prévenir les incendies

Pas vraiment l’idée du siècle.

La mairie a sorti les grands moyens… ou presque. En raison d’un dysfonctionnement du système d’alarme incendie depuis septembre, le groupe scolaire de la Varenne, qui regroupe une école maternelle et une école élémentaire à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), a été équipé d’une douzaine de vuvuzelas, selon Le Parisien. Le personnel doit donc utiliser cet instrument de musique, popularisé suite à la Coupe du monde 2010, pour alerter en cas de départ de feu.

« On a préféré en rire »

« Quand on nous a distribué ces instruments, on a préféré en rire, même si ce n’est pas drôle », a commenté une enseignante tandis qu’un autre de ses collègues, inquiet par cette mesure, pointe que « ce n’est pas leur métier ». L’opposition, elle, demande à la mairie de ne pas confondre « sécurité scolaire et kermesse ».

Lunaire.

Troy Parrott, le nouveau héros irlandais