Theo Hernandez se régale avant le réveillon

Vous êtes au champagne ?

Theo Hernandez, lui, en est aux patates. Le latéral français a finit l’année sur une jolie note en marquant un doublé contre Al Kholood (1-3). D’abord d’une volée du gauche, de près, pour reprendre le ballon repoussé par le gardien (62e), puis d’une frappe puissante à l’entrée de la surface (84e). Sergej Milinković-Savić a inscrit l’autre but du match du côté d’Al-Hilal. Hernandez a déjà marqué sept fois depuis ses débuts avec le club saoudien en septembre. Avec ce succès, facilité par le carton rouge du milieu adverse Abdulrahman Al Dawsari (37e), Al-Hilal revient à deux petits points du leader Al-Nassr, qui a perdu des plumes mardi.

84' : SJSKJQKQK j'suis à deux doigts de dire qu'il reste l’un des meilleurs latéraux au monde mdrrr 🇫🇷 Quel GOLAZO de Theo Hernández pour faire le break dans ce match ! 1-3 pour Al-Hilal ! pic.twitter.com/KhL5aqMakL — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) December 31, 2025

Maintenant, vous pouvez retourner aux petits fours.

