Grande première pour Cristiano Ronaldo depuis 2009

CR7 finito ?

Malgré l’inscription du 957e but de sa carrière face à Al-Ettifaq pour le compte de la 11e journée de Saudi Pro League (2-2), Cristiano Ronaldo n’a pas inscrit le moindre triplé sur l’ensemble de l’année 2025.

Une première depuis 2009

Pour les amateurs de stats, cette rencontre entre le leader du championnat saoudien et le 8e avait un tout autre enjeu que le sportif : est-ce que pour la première fois depuis 16 ans Cristiano Ronaldo allait terminer une année sans inscrire de triplé ? La réponse est oui. Malgré cet échec relatif, l’année 2025 aura tout de même été fournie pour CR7 puisqu’il a atteint la barre des 40 buts pour la 14e année consécutive, tout en remportant la Ligue des Nations, le titre de meilleur buteur du championnat saoudien et de meilleur joueur du Moyen-Orient.

2026 sera-t-elle l’année du retour des triplés et des coups francs réussis pour la légende portugaise ?

