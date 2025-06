Le Portugal remporte sa 2e Ligue des nations au bout des tirs au but !

Mené à deux reprises, le Portugal a su se faire violence pour égaliser à chaque fois et remporter la finale de la Ligue des nations aux tirs au but. Le deuxième sacre dans l'épreuve pour des Lusitaniens emmenés par Diogo Costa, Cristiano Ronaldo et surtout Nuno Mendes.

Portugal 2-2 (5 TAB 3) Espagne

Buts : Mendes (26e) et Ronaldo (60e) pour le Portugal // Zubimendi (21e) et Oyarzabal (45e) pour l’Espagne

Tirs au but réussis : Merino, Vitinha, Fernandes, Mendes et R. Neves pour le Portugal // Ramos, Baena et Isco pour l’Espagne

Tir au but manqué : Morata pour l’Espagne

Loterie, chance ou talent ? Ce dimanche soir, le Portugal n’en a cure : les Lusitaniens ont remporté la finale de la Ligue des nations aux tirs au but à la fin d’une rencontre aussi serrée que riche en tremblements de filets, et soulèvent donc un trophée supplémentaire. Un deuxième sacre dans l’épreuve pour la nation de Cristiano Ronaldo, qui a su revenir à deux reprises dans le temps règlementaire et qui a vu Diogo Costa stopper le seul penalty raté de la série. Celui d’Alvaro Morata, malheureux et donc simple finaliste comme toute la Roja.

Les joueurs de la Real Sociedad à la fête

Un quart d’heure pour prendre la température, et place aux accélérations ensuite ? Même pas, le round d’observation passant rapidement à la trappe : dès la cinquième minute de jeu, Joao Neves annonce la couleur en envoyant une reprise de volée juste à côté. Pedri et Nico Williams imitent vite leur adversaire, mais c’est finalement Martin Zubimendi qui ouvre le score : au bout dune action confuse, le joueur de la Real Sociedad parvient à envoyer le ballon au fond des filets.

De quoi faire réagit le Portugal, qui répond immédiatement : servi en retrait par Pedro Neto, Nuno Mendes se fraye un chemin en solo dans la surface de réparation de l’Espagne et conclut d’une frappe puissante pour remettre les deux nations au même niveau. La Roja ne s’en accommode pas, même si sa domination en prend un coup, et Mikel Oyarzabal lui permet de reprendre l’avantage juste avant la mi-temps : suite à un caviar signé Pedri, l’attaquant s’applique pour tromper Costa. 2-1 à la pause, donc.

Ronaldo, encore et encore

Évidemment, le Portugal ne compte pas laisser tomber à la moitié du match malgré ses deux tirs essayés jusque-là. C’est pourquoi les Lusitaniens procèdent à deux changements au retour des vestiaires, Nelson Semedo remplaçant J. Neves et Ruben Neves prenant la place de Francisco Conceiçao. Pas suffisant pour inquiéter la Roja, qui se fait dangereuse via une tentative de loin de Fabian Ruiz ? Bien sûr que si, l’éternel Cristiano Ronaldo profitant d’un super travail de Mendes pour égaliser.

Tout simplement énorme, Mendes sauve son camp devant Pedri une poignée de secondes plus tard. Et si jamais il n’est pas là, le latéral peut compter sur son gardien pour sortir une belle parade qui dégoûte l’entrant Isco. De l’autre côté du terrain, Unai Simon se montre déterminant sur un coup de Bruno Fernandes. La suite ? Une prolongation qui ne donne rien avec de rares occasions, et une séance de tirs au but. Avec Costa en héros, et le Portugal en vainqueur de la Ligue des nations. Au bout du bout de la compétition.

Portugal (4-3-3) : Costa – J. Neves (Semedo, 46e), Dias, Inacio (Veiga, 74e), Mendes – Vitinha, Fernandes, Silva (Leao, 74e) – Conceiçao (R. Neves, 46e), Ronaldo (Ramos, 87e), Neto (Jota, 106e). Entraîneur : Martinez.

Espagne (4-3-3) : Simon – Mingueza (Porro, 92e), Le Normand, Huijsen, Cucurella – Zubimendi, Ruiz (Merino, 74e), Pedri (Isco, 74e) – Yamal (Pino, 106e), Oyarzabal (Morata, 111e), Williams (Baena, 92e). Entraîneur : De la Fuente.

