Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

C'est TER-MI-NE. Démonstration olympienne, même si Bourg-en-Bresse aurait pu revenir au score en première période et a tenu tête aux Marseillais jusqu'à se faire broyer à l'approche de l'heure de jeu. On a vu de sacrés bijoux, l'OM est en seizièmes de finale, et sur ce, on vous fait des bisous !