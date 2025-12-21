- Coupe de France
- 32es
- Bourg-en-Bresse-Marseille
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)
C'est TER-MI-NE. Démonstration olympienne, même si Bourg-en-Bresse aurait pu revenir au score en première période et a tenu tête aux Marseillais jusqu'à se faire broyer à l'approche de l'heure de jeu. On a vu de sacrés bijoux, l'OM est en seizièmes de finale, et sur ce, on vous fait des bisous !
Allez Stéphanie, ne leur ajoute pas du temps additionnel, les pauvres.
Pauvres Burgiens, qui visitent donc la Roustanie.
⚽ Tadjidine Mmadi participe à la fête ! Superbe but du minot, trouvé sur l'aile, il rentre dans la surface d'un crochet, et trouve la lucarne opposée d'une frappe puissante ! Quel but encore une fois bordel.
🔀 Changement pour Bourg-en-Bresse. Beimarse Tankiev remplace Cheick Koite
🔀 Changement pour Bourg-en-Bresse. Naïm Mouaddeb remplace Mohamed Boumaaoui
Bon, vous pensez que Bourg-en-Bresse peut encore renverser la vapeur ???? C'est insoutenable comme suspense la.
Emerson qui décarcasse Lacour, et lève les mains en signe de protestation. Mais oui, Emerson, on te croit !
Bon, les Marseillais vont-ils réussir à en coller neuf comme du temps du génialissime KOSTAS MITROGLOU ?
⚽ Quel but de Bilal Nadir pour l'Olympique de Marseille ! Trouvé plein axe devant la surface, la feinte de frappe est ravageuse, il s'emmène le ballon de la semelle et nettoie la toile d'araignée de Mazuy. Et de cinq !
🔀 Changement pour Bourg-en-Bresse. Mamadou Magassouba remplace Mohamed Sylla
🔀 Changement pour Bourg-en-Bresse. Moussa Guel remplace Jules Meyer
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Bilal Nadir remplace Mason Greenwood
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Conrad Egan Riley remplace Benjamin Pavard
Bon, le coup de feu est passé, Bourg-en-Bresse est à terre, et l'OM gère tranquillement.
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Tadjidine Mmadi remplace Timothy Weah
⚽ But de Igor Paixão pour Olympique de Marseille ! Il profite d'une toile de Mohamed Sylla il me semble, qui n'avait pas vu le brésilien dans son dos et a tenté une remise hasardeuse de la cuisse vers son gardien. Une belle cagade, et Bourg-en-Bresse prend l'eau !
C'est dur pour les locaux, qui étaient à deux doigts d'égaliser quelques minutes avant.
⚽ But de Pierre-Emile Højbjerg pour l'Olympique de Marseille ! QUEL POULET MES AÏEUX !!! Une splendide frappe en lucarne de l'extérieur de la surface, ça fait filoche !
🔀 Changement pour Bourg-en-Bresse. Touray Saikou remplace Rayan Slimani
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Facundo Medina remplace Angel Gomes
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Robinio Vaz remplace Neal Maupay
But de Nantes à Concarneau et de Strasbourg contre Dunkerque dans le même temps. C'était le moment de folie ! 5-2 pour les Nantais, et 3-1 pour les Alsaciens.
La perte de balle burgienne profite à Højbjerg, dont la passe pour O'Riley est sublimée d'un décalage en une touche pour l'anglais, qui finit sereinement le boulot de l'intérieur du gauche.
⚽ But de Mason Greenwood pour Olympique de Marseille !
ARRGH ce corner marseillais était à deux doigts de rentrer dedans, mais il y avait une faute de Maupay apparemment.
Bon, vu que l'heure est aux confidences en commentaires, je vous le dit : la dernière fois que je suis allé en pays de Bresse, j'ai été jury d'un concours d'immitation de chant de cocottes. Le gagnant repartait avec un poulet, bien évidemment.
Décalé dans le dos de la défense, il a de la place dans la surface, mais croise trop sa frappe ! Quel dommage !
AAAAAH CISSE VENDANGE UN FACE A FACE !!!!
Bon, l'OM pose tranquillement son jeu depuis le retour des vestiaires, avec Weah, en jambes, dans le rôle de l'accélérateur sur le côté droit.
OH PINAISE cette frappe lointaine et limpide de Weah, qui passe pas loin des cages de Mazuy. C'était si soudain !
La belle sortie de balle des Burgiens, mais dommage, ça se termine par un décalage entaché d'un hors-jeu flagrant, alors qu'il y avait quelque chose à faire.
La tentative toute molle de loin de Angel Gomes, il reste au sol sur le coup. Alors que Facundo Medina est à l'échauffement !
C'était pour Balerdi au premier poteau, mais il ne parvient pas à smasher sa tête !
Et Weah qui obtien immédiatement un énième corner. Bis repetita ?
Alors, les Burgiens vont-ils faire chavirer Marcel Verchère ? En tout cas, c'est un sacré kiff ces matchs de Coupe de France, je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce que j'aime ça.
C'EST REPARTIIII !!
On est de retour, messieurs dames !
Et bien on en reste là pour l'instant ! Les Marseillais sont bien rentrés dans leur match et ont vite pris le meilleur sur les Burgiens. Mais les locaux sont loins d'avoir rendu les armes, et ont mis en difficulté les Olympiens. Le suspense reste entien !
Ça ne donne rien ! Bon, le rythme est bien retombé en cette fin de première période.
C'est pris par Emerson, et c'est dévié. Corner à suivre pour l'Italien.
Attention à ce coup franc plein axe aux vingt-cinq mètres pour l'OM, après ce tacle de boucher de Matteo Bodmer.
LA NOUVELLE OCCASION POUR BOURG-EN-BRESSE ! Boumaaoui est trouvé dans le dos de la défense sur un centre, mais sa reprise passe au-dessus, c'était chaud !
Le petit pont de Weah dans la surface... Culotté, mais ça ne paye pas. Normal, vu la longueur de ce "petit" pont.
Bon, l'OM fait tourner, sans grand entrain.
Par contre, à la prochaine passe en retrait foireuse vers leur gardien, ils vont s'en prendre un les burgiens.
Le crackito de cette première demi-heure, c'est quand même Boumaaoui.
OOOH la nouvelle occasion sur ce centre qui trouve Cissé seul dans les cinq mètres cinquante. Malheureusement, la reprise est manquée, et le drapeau s'est levé.
Par contre faut éviter de la rendre à Maupay à bout portant juste derrière, hein.
QUELLE OCCAZ POUR CISSE !!! Parfaitement lancé par Boumaaoui dans le dos de la défense marseillaise, il balance dans les nuages alors qu'il était bien placé, malgré l'angle fermé !
Il s'est quand même retrouvé bien seul, Cissé, après ce beau décalage. N'empêche, y a de quoi les faire trembler un peu, les Marseillais !
Cissé qui se fait dégager dans la surface par Balerdi, alors qu'il avait déposé Pavard dans sa moitié de terrain ! Weah avait arraché le maillot de Boumaaoui au départ de l'action, mais il ne prend pas son jaune. Pourtant, il est bientôt l'heure.
Dès que les Olympiens se trouvent face au jeu dans les trente derniers mètres, ça claque des jambes côté bressan. Ça risque d'être compliqué pour la suite !
Il est tout feu tout flamme, Paixão. Sur cette remise de Greenwood, il fout encore le boxon dans la surface, et aurait dû obtenir un corner, mais non.
Par contre, cette semelle de cochon sur Neal Maupay, c'est pas cool.
Bon, la faute sur Balerdi... Il n'y avait pas grand chose, à mon avis.
MAZUY A LA PARADE ENCORE !! Angel Gomes se promène dans la surface adverse et sert Mason Greenwood en retrait, mais sa frappe croisée est un peu trop écrasé !
La sortie in extremis de Mazuy dans les pieds de Paixao, bien lancé par O'Riley !
C'est dur pour Bourg-en Bresse. Ils pensent avoir une bonne situation, et ça part immédiatement en contre, avec un Paixao virevoltant qui dépose deux défenseurs. Heureusement pour les locaux, le portier Arthur Mazuy se couche bien !
Oh Angel Gomes était pas loin de mettre le but du break, sur ce débordement de Paixao. Sa frappe de près est contré, et le corner sur la tête de Pavard ne donne rien.
Et la première situation intéressante pour Bourg-en-Bresse, sur ce ballon pour Sidi Cissé dans la surface, mais sa frappe en force, en pivot, s'envole.
Apparemment, Auxerre subit le même tarif contre Monaco.
Bon, la dernière fois que l'OM s'était déplacé à Bourg-en-Bresse, ils avaient collé un 9-0 à leurs hôtes. On est parti sur les mêmes bases, pour l'instant.
Après une belle phase de possession marseillaise, Angel Gomes botte parfaitement son corner, sur la tête du capi Balerdi. 1-0 !
⚽ But de Leonardo Balerdi pour Olympique de Marseille !
Il y a une sacré ambiance au stade Marcel-Verchère ! Avec les lignes des 22 encore apparente sur la pelouse, et une première offensive burgienne ! Mais ça ne donne rien.
Les Marseillais ont mis le pied sur le ballon, et Igor Paixão créé à nouveau le danger en cherchant Gomes, mais c'est dégagé comme on peut.
ET PAIXAO QUI ACCELERE ! Premier gros frisson dans la surface de Bourg-en-Bresse, mais il y avait hors-jeu au départ de l'action.
Allez, c'est parti !
On aura le droit à Stéphanie Frappart au sifflet, et Le Frapper sur le banc. Et l'OM jouera plutôt en 4-4-2 apparemment !
Bon alors, match piège ou promenade de santé pour l'OM cet après-midi ?
En tout cas, le temps est bon, le ciel est bleu, il fait neuf degrés et Mehdi et Pablo foulent la pelouse. Plus que cinq minutes avant que le poulet ne soit servi !
Côté Bourg-en-Bresse, David Le Frapper maintient peu ou prou le même 5-3-2 vainqueur de Villefranche il y a dix jours.
Salut les cocos ! Alors, on passe un bon week-end ? Bien remis des folies de la veille ? Prêts à goûter à la douceur du pays de Bresse ? Alors prenez place pour profiter de la visite de l'OM au stade Stade Marcel-Verchère de Bourg-en-Bresse !
Bourg-en-Bresse
Olympique de Marseille
Par Baptiste Brenot