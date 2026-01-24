S’abonner au mag
  • Pérou
  • Alianza Lima

Pérou : accusé de viol, l'ancien Stéphanois Miguel Trauco suspendu par son club

JB
Pérou : accusé de viol, l'ancien Stéphanois Miguel Trauco suspendu par son club

Le latéral gauche péruvien Miguel Trauco (33 ans), passé par l’AS Saint-Étienne entre 2019 et 2022, est revenu dans son pays natal en signant à l’Alianza Lima au début du mois de janvier. Mais son aventure dans la capitale pourrait déjà prendre fin, comme le rapporte l’Agence France-Presse. Jeudi, le club a annoncé la suspension à durée indéterminée et à titre conservatoire de trois de ses joueurs, tous internationaux péruviens : les dénommés Carlos Zambrano (notamment passé par Francfort) et Sergio Peña, ainsi que Trauco.

Cela fait suite à une plainte, pour des faits présumés de violence sexuelle, déposée en Argentine par une femme de 22 ans. Cette dernière dit avoir été agressée le 18 janvier dans un hôtel de Montevideo (Uruguay), où l’Alianza Lima effectuait sa préparation de pré-saison. Les trois joueurs présents lors des faits ont nié les accusations et annoncé leur volonté de collaborer avec la justice, qui étudie actuellement la plainte. Le club a ouvert une procédure disciplinaire interne.

JB

