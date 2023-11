Alors que son rival historique gagne le titre sur sa pelouse, l’Alianza Lima éteint le stade

Sûrement une question d’économie d’énergie.

C’était un immense choc qui avait lieu ce mercredi à Lima. L’Universitario de Deportes et l’Alianza Lima, les deux rivaux historiques de la capitale péruvienne, s’affrontaient en finale du championnat local. Après le nul (1-1) du match aller, le suspense restait entier pour l’ultime partie de cette saison. C’est finalement La U qui s’est imposée sur la pelouse de Los Blanquiazules (0-2), remportant ainsi son premier titre de champion depuis 2013. Mais dès le coup de sifflet final, l’Alianza Lima a complètement éteint son stade, histoire de gâcher la fête de son ennemi.

This is the most Peruvian example of pettiness in the history of Peruvian pettiness. Universitario wins the league w/ a 2-0 win vs. rivals Alianza Lima in the 🇵🇪 clásico.

At the whistle, as La U celebrates, Alianza’s Matute stadium turns off the lights.pic.twitter.com/HydCx8wmhS

