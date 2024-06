Copa América : l’Argentine met le Pérou à la porte, le Canada assure sa qualification face au Chili

Une nuit sans folie.

Déjà qualifiée pour les quarts, l’Argentine n’avait rien à jouer de particulier dans la nuit de samedi à dimanche face au Pérou. Sans Lionel Messi, blessé, ni Lionel Scaloni, suspendu, l’Albiceleste s’est tout de même imposée, guidée par un doublé de Lautaro Martínez (2-0), alors qu’un gros turn-over de l’effectif a eu lieu. Il a fallu attendre la reprise du jeu après la mi-temps pour voir l’avant-centre de l’Inter Milan ouvrir la marque d’un petit piqué, bien servi par Ángel Di María (47e). Leandro Paredes a manqué l’occasion de faire le break, en fracassant un penalty sur le poteau de Pedro Gallese (72e), mais Lautaro s’en est chargé en fin de rencontre, bien aidé par une défense péruvienne aux abois (86e). L’Argentine ouvrira le bal des quarts de finale, à partir de vendredi prochain, et attend patiemment son adversaire qu’il ne connaît pas encore.

Plus tard dans la nuit, l’enjeu était de taille entre le Canada et le Chili. Une victoire chilienne aurait qualifié la Roja, un autre résultat qualifiait le Canada. Sans doute inhibées par tout ça, les deux sélections n’ont pas délivré le plus grand spectacle possible, et les Canadiens sont donc passés, à la faveur d’un match sans but (0-0). Les Chiliens ont rapidement perdu Gabriel Suazo, exclu après deux jaunes au bout de 27 minutes. On oubliera volontiers bien vite cette rencontre, alors que le Canada jouera son quart dans la nuit de samedi à dimanche prochain, sans non plus connaître son adversaire.

Ça pourrait être le Venezuela pour le Canada, et l’Équateur ou le Mexique pour l’Argentine.

