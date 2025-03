Raphinha insulte les Argentins avant Argentine-Brésil

Raphinha toujours aussi raffiné.

Le Brésil se déplace à Buenos Aires pour affronter l’Argentine dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Ce choc historique entre les deux géants sud-américains a toujours une saveur spéciale. Alors que l’Albiceleste fait la course en tête avec ses 28 points, la Seleção est en difficulté à la troisième place avec 21 points. Le choc s’annonce électrique, et Raphinha a déjà lancé les hostilités en interview.

« Qu’ils aillent se faire foutre »

Avant ce match, Raphinha était invité dans l’émission de la légende brésilienne Romário. Lorsque ce-dernier demande au Barcelonais si, en l’absence de Messi, le Brésil va battre l’Argentine, l’ailier répond que oui, « sans aucun doute. » Il ajoute qu’ils les battront « sur et en dehors du terrain s’il le faut. » Ensuite, l’ancien Rennais affirme qu’il va marquer et que l’Argentine « aille se faire foutre. » Le Brésilien lance les hostilités de la meilleure – ou de la pire, chacun se fera son avis – des manières avant le choc qui aura lieu à une heure du matin heure française dans la nuit de mardi à mercredi. En conférence de presse, Marquinhos s’est montré plus diplomate, mais a tout de même fait part de l’importance d’un tel choc : « C’est un match difficile, un match féroce, un match de contact, un match de duels où les deux équipes se battent et se tuent pour chaque ballon sur le terrain. »

Raphinha, em entrevista à Romário TV, ao ser perguntado por Romário se daria "porrada" em argentino. "Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!" Romário: "Vai fazer a porra do gol contra Argentina?" Raphinha: "Vou! foda-se eles!" 📽️:… pic.twitter.com/F2rFQr5sjV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 24, 2025

On a déjà hâte du tête contre tête avec Rodrigo De Paul.

