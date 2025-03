Les Argentins avaient Raphinha dans le viseur

Qui sème le vent récolte la tempête.

Raphinha avait lancé les hostilités avant Argentine-Brésil (4-1) cette nuit du 25 au 26 mars en insultant l’Albiceleste. Attendus au tournant au stade Monumental de Buenos Aires, les Argentins ont roulé sur leurs rivaux de toujours et n’ont pas manqué de le rappeler au Barcelonais pendant et après la rencontre.

Chambrage sur le terrain…

L’ancien Rennais s’est pris la tête, comme attendu, avec Rodrigo de Paul après le troisième but argentin. Puis, à la mi-temps, les très sages Emiliano Martinez et Leandro Paredes sont venus le titiller. Le gardien l’a malencontreusement bousculé, tandis que le milieu de terrain s’est distingué d’une petite caresse sur la joue. Il n’en fallait pas plus pour faire sortir le numéro 11 brésilien de ses gonds une nouvelle fois. La situation dégénère, et les joueurs de la Seleção, avec Endrick en première ligne, ont dû retenir Raphinha pour qu’il ne prenne pas un deuxième carton jaune. Pendant que les Argentins chantaient « une minute de silence pour le Brésil », ou « faites entrer Raphinha » alors qu’il a joué tout le match, Dibu Martinez s’amusait à effectuer quelques jongles dans les dernières minutes de la partie.

Raphinha leaving the pitch with Argentina players around him. pic.twitter.com/nYMt0hmlPX — Roy Nemer (@RoyNemer) March 26, 2025

… puis en dehors

Le chambrage s’est déporté en zone mixte. Questionné sur le fait que les déclarations de Raphinha aient pu donner une motivation supplémentaire à l’Albiceleste, Julian Álvarez répond que oui : « Il est évident que cette façon de parler ajoute du piment à un match comme celui-ci. » Il ajoute ensuite que les Argentins « ont dansé sur eux (les Brésiliens). » Leandro Paredes avance auprès de Relevo que les mots doivent pouvoir être assumés, ce qui n’est pas le cas de la Seleção en l’état : « Il ne faut pas dire ce genre de choses quand on ne peut pas le prouver sur le terrain. Ils (les joueurs) l’ont (la vidéo des déclarations de Raphinha) envoyée sur le groupe WhatsApp et nous en avons discuté. Chaque fois que ce genre de chose se produit, nous nous défendons, et nous l’avons fait à nouveau. » Enfin, TyC Sports a demandé à Rodrigo de Paul si ce match était le meilleur du nouveau cycle de l’Argentine. En bon toutou, le milieu de l’Atlético de Madrid a répondu que non, les meilleurs matchs de ce cycle ont lieu quand le « numéro 10 est là ». Il fait bien évidemment référence à son idole et coéquipier Lionel Messi.

UN MINUTO DE SILENCIO... 😂😂😂 pic.twitter.com/3ahePnrx6V — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2025

Pelé doit se retourner dans sa tombe.

