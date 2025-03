L’Argentine éteint le Brésil de Raphinha dans une folle ambiance

Argentine 4-1 Brésil

Buts : Álvarez (4e), Fernandez (12e), Mac Allister (37e) et Simeone (71e) pour l’Argentine // Matheus Cunha (26e) pour le Brésil.

Un véritable tour de force.

Déjà officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après le nul entre la Bolivie et l’Uruguay, l’Argentine a sereinement abordé le choc face au Brésil, qui a fortement ravivé les rivalités entre les deux pays voisins, notamment après les déclarations de Raphinha. Dans la nuit de mardi à mercredi, au Monumental de Buenos Aires, l’Albiceleste a littéralement marché sur le Brésil en s’imposant 4-1, en offrant une victoire de gala à son peuple et, cerise sur le gâteau, en retardant la qualif’ du Brésil pour le prochain Mondial.

Une soirée parfaite pour l’Argentine, qui a débuté sur les chapeaux de roues avec deux buts dans les douze premières minutes du match, par Julian Álvarez et Enzo Fernandez (4e et 12e), dont une formidable séquence de passes sur le deuxième. La réduction du score de Matheus Cunha (26e) n’a pas empêché Alexis Mac Allister d’en replanter un avant la pause (37e). Le triple changement tactique des Brésiliens à la mi-temps n’aura rien changé à l’issue du match, maîtrisé de bout en bout par les Argentins, qui en ont inscrit un dernier pour la route par Giuliano Simeone (71e, 4-1) pour s’imposer facilement contre un Brésil paumé défensivement et sans idées en attaque.

Monumental Argentine, inquiétant Brésil.

L’Argentine qualifiée pour la Coupe du monde 2026 sans jouer