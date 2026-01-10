En direct : Algérie-Nigeria (0-0)

Salut les fous !! Alors, ça baigne ? On est venu assister au quart de finale le plus excitant de cette CAN ? L'Algérie va-t-elle nous offrir un derby contre le Maroc en demi-finales ? Ademola Lookman et Victor Osimhen sont-ils vraiment rabibochés ? L'attaquant de l'Atalanta continuera-t-il à rouler sur la compétition ? Début de réponse dans quinze petites minutes ! Installez-vous bien, quand ça va partir, il faudra être là.