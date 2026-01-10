- CAN
En direct : Algérie-Nigeria (0-0)
N'empêche, niveau technique et intensité, on est sur un sacré début de match.
Maza aussi se met à découper ses adversaires. Le jeu se hache !
🟨 Carton jaune pour Ramiz Zerrouki, mérité sur ce tacle de sagouin.
Alors que les Algériens réclamaient une mimique, Issa Sy laisse jouer... Les DZ sortent enfin un peu la tête de l'eau.
Aït-Nouri qui met Ndidi sur le cul !
Maza qui se met en jambe en tentant un grand pont. Quel amour, ce joueur.
Les Fennecs sont acculés dans leur terrier pour l'instant. Grosse entrée en jeu des hommes de Eric Chelle !
Les Algériens prennent le bouillon ! Grosse séquence des Super Eagles, le centre de Onyemaechi trouve Onyeka au second poteau, qui ne peut s'appliquer sur sa reprise ! Mais que ça combine bien !
Sur la tête de Osimhen !! C'est au-dessus.
Le cheatcode d'envoyer le grand Vic en profondeur... Cette fois, ça ne donne qu'un corner, mais que c'est dangereux !
Pfiou l'intensité mise dans les duels par les Nigérians, ça déménage.
Premier débordement de Onyemaechi, et premir corner !
Bassey qui balance son vis-à-vis sur l'arbitre de touche, et le fout à terre. Il a pas besoin de muscler son jeu, lui !
Osimhen qui est cherché en profondeur dès la première séquence de jeu nigérianne. Le ton est donné !
Et ça tire les maillots dans la surface algérienne pour ce premier coup de pied arrêté...
Et première faute signalée en dix secondes. Zerrouki a foutu sa main dans la gueule de Osimhen.
LE COUP D'ENVOI EST DONNÉ!
Au sifflet, on aura une équipe Sénégalaise, emmenée par Monsieur Issa Sy. C'est bon, vous savez tout !
Qui va aller se fritter avec le Maroc en demies alors les amis ? Dites-moi tout ! Sinon, on y est presque !!
En tout cas le soleil est radieux sur Marrakech, et je ne parle même pas du double Z qui est en tribune ! Ça change des trombes d'eau de ces derniers jours !
Sous le soleil de Marrakech, Vladimir Petković doit composer sans son numéro 10 Ismael Bennacer, sorti sur blessure contre la RDC. Pas de surprise, avec Mohamed Amoura devant Mahrez et Maza.
Salut les fous !! Alors, ça baigne ? On est venu assister au quart de finale le plus excitant de cette CAN ? L'Algérie va-t-elle nous offrir un derby contre le Maroc en demi-finales ? Ademola Lookman et Victor Osimhen sont-ils vraiment rabibochés ? L'attaquant de l'Atalanta continuera-t-il à rouler sur la compétition ? Début de réponse dans quinze petites minutes ! Installez-vous bien, quand ça va partir, il faudra être là.
Par Baptiste Brenot