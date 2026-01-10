Grosse tension après l’élimination de l’Algérie, Luca Zidane s’énerve

Vert de rage. Battue ce samedi par le Nigeria en quarts de finale de la CAN 2025, au terme d’une rencontre largement dominée par les Super Eagles, l’Algérie a laissé éclater sa frustration après le coup de sifflet final. Une brève échauffourée a éclaté sur la pelouse alors que les joueurs regagnaient les vestiaires. Parmi les bagarreurs figurait Luca Zidane, filmé en train d’empoigner Raphael Onyedika près du rond central, qui a répliqué en le repoussant. Plusieurs membres des staffs des deux équipes sont intervenus pour tenter de calmer les esprits.

🚨 Grosse altercation entre les joueurs algériens et les arbitres puis les joueurs du Nigeria. Luca Zidane dans une colère noire ! pic.twitter.com/vcf4gy8gDI — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 10, 2026

L’arbitre Issa Sy n’a pas non plus échappé à la frustration des Fennecs, visiblement remontés contre ses décisions arbitrales. En guise de précaution, le Sénégalais a dû être escorté par la sécurité pour quitter la pelouse. Les tensions ne se sont pas limitées aux joueurs : en tribunes, des images ont également montré des supporters algériens tentant d’entrer sur le terrain, se voyant toutefois être bloqués par les forces de sécurité. Les tensions se sont même prolongées en zone mixte, où une échauffourée a là aussi éclaté.

Ambiance électrique en zone mixte après la défaite de l’Algérie face au Nigeria 🇩🇿🇳🇬 pic.twitter.com/uK5w4Fkxho — Le360 (@Le360fr) January 10, 2026

Ça aurait été plus sympa de montrer tout ce caractère durant la rencontre plutôt qu’après.

