L’Algérie n’en démord pas sur l’arbitrage du match contre le Nigeria

C’est pour ça que le mot « seum » vient de l’argot maghrébin. Battus 2-0 par un Nigeria nettement au-dessus, les Fennecs ont surtout livré un match indigent. Peu d’idées, aucune révolte, un milieu mangé, une attaque éteinte et une défense souvent dépassée : tout ce que le Nigeria proposait semblait un cran au-dessus.

Mais comme de nombreux matchs de cette CAN marocaine, le match s’est une nouvelle fois retrouvé dans une polémique d’arbitrage. Après que le Somalien Omar Abdulkadir Artan, l’arbitre assigné à ce match, s’est vu écarté par la CAF pour avoir porté des chaussures jugées non conformes, c’est le Sénégalais Issa Sy qui s’est retrouvé à la tête du corps arbitral de cette rencontre.

L’arbitrage comme dernier refuge

Une fois la défaite digérée, l’Algérie a changé de terrain. Selon plusieurs médias locaux comme TSA Algérie, la Fédération algérienne de football a déposé une plainte auprès de la CAF et de la FIFA, visant l’arbitrage d’Issa Sy.

Au menu : une main nigériane dans la surface non sanctionnée, des décisions jugées déséquilibrées et une attitude jugée froide, voire méprisante, du corps arbitral après le coup de sifflet final. Et pourtant, il n’y avait a priori vraiment pas main. Le centre de Fares Chaïbi a d’abord touché la cuisse de Junior Ajayi avant de toucher sa main, ce qui annule toute chance de péno selon le règlement.

Bonne ambiance.

Grosse tension après l’élimination de l’Algérie, Luca Zidane s’énerve