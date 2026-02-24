S’abonner au mag
  • International
  • Maroc

La Fédération marocaine dément les rumeurs de départ de Walid Regragui

LL
Réactions
La Fédération marocaine dément les rumeurs de départ de Walid Regragui

Ça ne suffira peut-être pas à faire taire les rumeurs. Dans un communiqué publié sur son site ce mardi, la Fédération royale marocaine a démenti « les rumeurs concernant sa séparation avec l’entraîneur Walid Regragui » après que plusieurs médias français et marocains ont annoncé qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties pour une fin de collaboration.

Une démission posée il y a quelques semaines

Le 360 Sport affirmait ces dernières heures que Regragui ne serait plus sur le banc des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde cet été à partir de 11 juin et que l’annonce ne devrait plus tarder. De son côté, RMC Sport affirme que le dirigeant est encore en pourparlers pour négocier son départ. Au début du mois déjà, le sélectionneur marocain avait posé sa démission – refusée à l’époque – peu après le fiasco de la finale de la Coupe d’Afrique des nations perdue contre le Sénégal.

À vos paris pour son potentiel successeur !

Pas de Coupe du monde pour Romain Saïss

LL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.