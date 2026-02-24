La Fédération marocaine dément les rumeurs de départ de Walid Regragui

Ça ne suffira peut-être pas à faire taire les rumeurs. Dans un communiqué publié sur son site ce mardi, la Fédération royale marocaine a démenti « les rumeurs concernant sa séparation avec l’entraîneur Walid Regragui » après que plusieurs médias français et marocains ont annoncé qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties pour une fin de collaboration.

Une démission posée il y a quelques semaines

Le 360 Sport affirmait ces dernières heures que Regragui ne serait plus sur le banc des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde cet été à partir de 11 juin et que l’annonce ne devrait plus tarder. De son côté, RMC Sport affirme que le dirigeant est encore en pourparlers pour négocier son départ. Au début du mois déjà, le sélectionneur marocain avait posé sa démission – refusée à l’époque – peu après le fiasco de la finale de la Coupe d’Afrique des nations perdue contre le Sénégal.

À vos paris pour son potentiel successeur !

Pas de Coupe du monde pour Romain Saïss