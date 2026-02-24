S’abonner au mag
La présidente du Mexique se veut rassurante en vue du Mondial 2026

La présidente du Mexique se veut rassurante en vue du Mondial 2026

« Aucun risque. » Deux jours après la mort d’un chef de cartel, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a tenu à rassurer la planète football à moins de quatre mois de la Coupe du monde, coorganisée au Mexique, aux États-Unis et au Canada cet été (11 juin-19 juillet). Dimanche, les forces de sécurité mexicaines avaient annoncé avoir tué l’un des narcotrafiquants les plus recherchés d’Amérique latine.

Un Mondial sous haute tension

Malgré les affrontements entre ces forces et les groupes criminels, la dirigeante Sheinbaum a assuré que « toutes les garanties » au niveau de la sécurité étaient réunies et que les supporters du monde entier n’allaient donc courir « aucun risque » en venant au Mexique, où un certain nombre de rencontres sont prévues.

Outre la situation au Mexique, le Mondial fait surtout de plus en plus polémique avec la situation très tendue aux États-Unis, en raison de la politique anti-immigration de Donald Trump, et les appels au boycott sont de plus en plus présents.

Et si on organisait finalement tout au Canada ?

C'était une émission, c'est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d'une petite soirée entre potes et le clinquant d'un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l'a oubliée, même 20 ans après.

