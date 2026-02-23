La mort d’un narcotrafiquant met le Mexique en état d’alerte

Quand le football passe au second plan… Comme le rapporte Ouest-France, la ville hôte de la Coupe du monde Guadalajara, ainsi que tout le Mexique sont en état d’alerte après la mort d’un chef de cartel.

Dimanche, les forces de sécurité mexicaines ont annoncé avoir tué l’un des narcotrafiquants les plus recherchés d’Amérique latine, Nemesio Oseguera Cervantes, également connu sous le nom d’El Mencho. L’opération a été menée dans l’État de Jalisco, où se trouve également Guadalajara. En réaction à la mort du chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), des affrontements ont ensuite éclaté entre les forces de sécurité et des groupes criminels.

Security Alert – Update: Ongoing Security Operations - U.S. Mission Mexico (February 22, 2026) Locations: Widespread, including Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Baja California State (including Tijuana, Tecate, and Ensenada), Quintana Roo… pic.twitter.com/vwxfOSF6iJ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026

La Coupe du monde débute en juin

Face à la situation, l’ambassade des États-Unis a averti ses ressortissants du danger sur X : « En raison des opérations de sécurité en cours, ainsi que des barrages routiers et des activités criminelles qui y sont liées, les citoyens américains présents dans les zones mentionnées doivent rester à l’abri jusqu’à nouvel ordre. »

Le football en a aussi subi les conséquences : la rencontre de première division entre Querétaro et Juárez, le duel de deuxième division entre Tapatío et Tlaxcala ainsi qu’un match de la ligue féminine mexicaine entre Guadalajara et América ont déjà été reportés en raison des violences. Forcément inquiétant alors que le stade d’Akron à Guadalajara doit accueillir quatre rencontres lors de la Coupe du monde, les 11, 18, 23 et 26 juin.

On va finir par ne le jouer qu’au Canada, ce Mondial…

Une attaque meutrière sur un terrain de football au Mexique