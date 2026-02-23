S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Mexique

La mort d’un narcotrafiquant met le Mexique en état d’alerte à trois mois du Mondial

JE
4 Réactions
La mort d’un narcotrafiquant met le Mexique en état d’alerte

Quand le football passe au second plan… Comme le rapporte Ouest-France, la ville hôte de la Coupe du monde Guadalajara, ainsi que tout le Mexique sont en état d’alerte après la mort d’un chef de cartel.

Dimanche, les forces de sécurité mexicaines ont annoncé avoir tué l’un des narcotrafiquants les plus recherchés d’Amérique latine, Nemesio Oseguera Cervantes, également connu sous le nom d’El Mencho. L’opération a été menée dans l’État de Jalisco, où se trouve également Guadalajara. En réaction à la mort du chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), des affrontements ont ensuite éclaté entre les forces de sécurité et des groupes criminels.

La Coupe du monde débute en juin

Face à la situation, l’ambassade des États-Unis a averti ses ressortissants du danger sur X : « En raison des opérations de sécurité en cours, ainsi que des barrages routiers et des activités criminelles qui y sont liées, les citoyens américains présents dans les zones mentionnées doivent rester à l’abri jusqu’à nouvel ordre. »

Le football en a aussi subi les conséquences : la rencontre de première division entre Querétaro et Juárez, le duel de deuxième division entre Tapatío et Tlaxcala ainsi qu’un match de la ligue féminine mexicaine entre Guadalajara et América ont déjà été reportés en raison des violences. Forcément inquiétant alors que le stade d’Akron à Guadalajara doit accueillir quatre rencontres lors de la Coupe du monde, les 11, 18, 23 et 26 juin.

On va finir par ne le jouer qu’au Canada, ce Mondial…

Une attaque meutrière sur un terrain de football au Mexique

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)
Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)

Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)

Revivez Strasbourg-Lyon (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.