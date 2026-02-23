Le PSG en passe de verrouiller ses cadres, mais galère pour prolonger l’un de ses Titis

On prend les mêmes et on recommence ! Le Paris Saint-Germain serait en passe de boucler plusieurs prolongations de contrat afin de stabiliser son effectif. Selon RMC Sport, les discussions seraient bien embarquées avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Fabian Ruiz (accord trouvé) et Lucas Beraldo (en projet). Pour autant, rien ne serait encore acté.

Après l’officialisation de l’aventure prolongée de Willian Pacho, João Neves serait le prochain à voir son bail parisien renouvelé. En effet, selon les informations du Parisien, le numéro 87 parisien aurait accepté de rempiler jusqu’en 2030. Alors qu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste, l’international portugais serait la priorité du club de la capitale.

Quelques difficultés pour Mayulu

Pour autant, les choses s’annoncent plus compliquées en ce qui concerne Senny Mayulu. Comme le rapporte France Bleu, le milieu polyvalent de 19 ans serait un peu trop gourmand pour le PSG. Le Titi exigerait un salaire qui ne correspondrait pas à la nouvelle grille proposée par le club.

Toujours selon France Bleu, l’instance parisienne regretterait ce comportement, l’assimilant à une forme d’ingratitude. Lié à Paris jusqu’en 2027, Mayulu intéresse plusieurs cadors européens qui pourraient sauter sur l’occasion, à l’image du Borussia Dortmund selon RMC Sport.

La chasse aux pépites (re)commence.

Le PSG reprend tranquillement la place de leader