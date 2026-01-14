S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Le PSG sur le point de prolonger le contrat d’un de ses titulaires

JE
Le PSG sur le point de prolonger le contrat d’un de ses titulaires

Le champion de France passe à l’action… Selon la Marca, Fabián Ruiz est sur le point de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, alors que l’actuel court jusqu’en 2027. Le milieu espagnol de 29 ans devrait être récompensé par une augmentation de salaire pour ses excellentes performances. Depuis son arrivée en provenance de Naples à l’été 2022, il est devenu un joueur clé et s’est également imposé comme titulaire en équipe nationale espagnole.

Le PSG anticipe ses plans pour l’avenir

Avec cette prolongation, le PSG réalise une nouvelle étape importante dans sa gestion des contrats, après avoir déjà prolongé en novembre dernier le défenseur central Willian Pacho jusqu’en 2030, même si le dossier Dembélé pourrait tout de même apporter quelques crispations. Par ailleurs, le club de la capitale aurait déjà entamé des discussions avec le jeune Senny Mayulu, 19 ans, seul autre joueur dont le contrat expire en 2027, afin de prolonger également son engagement.

Le PSG a-t-il tiré les leçons du cas Mbappé ?

Au fait, qui sont les meilleurs clubs formateurs cette saison ?

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!