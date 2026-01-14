Le PSG sur le point de prolonger le contrat d’un de ses titulaires

Le champion de France passe à l’action… Selon la Marca, Fabián Ruiz est sur le point de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, alors que l’actuel court jusqu’en 2027. Le milieu espagnol de 29 ans devrait être récompensé par une augmentation de salaire pour ses excellentes performances. Depuis son arrivée en provenance de Naples à l’été 2022, il est devenu un joueur clé et s’est également imposé comme titulaire en équipe nationale espagnole.

Le PSG anticipe ses plans pour l’avenir

Avec cette prolongation, le PSG réalise une nouvelle étape importante dans sa gestion des contrats, après avoir déjà prolongé en novembre dernier le défenseur central Willian Pacho jusqu’en 2030, même si le dossier Dembélé pourrait tout de même apporter quelques crispations. Par ailleurs, le club de la capitale aurait déjà entamé des discussions avec le jeune Senny Mayulu, 19 ans, seul autre joueur dont le contrat expire en 2027, afin de prolonger également son engagement.

Le PSG a-t-il tiré les leçons du cas Mbappé ?

