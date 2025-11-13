S’abonner au mag
Le PSG a déjà prolongé un taulier

Une saison aura été la bonne.

Le PSG verrouille son défenseur central jusqu’en 2030. Arrivé à l’été 2024, en provenance de l’Eintracht Francfort, l’Équatorien a mis tout le monde d’accord, incitant le champion d’Europe à accélérer le tempo des négociations.

Celui qui est désormais titulaire indiscutable en défense centrale a vu son nouveau bail assorti d’une nette revalorisation salariale, qui viendra récompenser celui qui avait accepté de débarquer dans la capitale avec un salaire bien inférieur à son futur standing, selon les informations de RMC Sport.

Dembélé, Barcola, Ruiz sur la même voie ?

La prolongation de Willian Pacho ne sera toutefois officialisée que dans quelques semaines, le PSG ayant pour habitude de grouper les annonces de ce type afin de ne pas mettre en avant les individualités. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Fabian Ruiz, Senny Mayulu ou Ibrahim Mbaye, sont, eux aussi, en discussions pour poursuivre leur aventure dans le club de la capitale.

Les fêtes au chaud.

