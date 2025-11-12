S’abonner au mag
Le PSG reste bloqué à zéro point en Ligue des champions féminine

Le PSG reste bloqué à zéro point

Manchester United 2-1 Paris Saint-Germain

Buts : Malard (31e), Rolfö (58e) // Carmona (45e+3)

Le Théâtre des cauchemars.

Battu par Manchester United (2-1), le PSG gardera un mauvais souvenir du premier match de Ligue des champions féminine de l’histoire d’Old Trafford. Les Mancuniennes ont appuyé là où ça faisait mal, c’est-à-dire sur Griedge Mbock : Melvine Malard s’est intelligemment jouée de sa compatriote pour s’ouvrir le chemin du but et enrouler sa frappe du gauche, dans le petit filet de Mary Earps (1-0, 31e).

Le pied gauche magique d’Olga Carmona, aux 20 mètres, a redonné du poil de la bête aux Parisiennes avant la pause (1-1, 45e+3), mais United a tiré les marrons du feu en deuxième période lorsqu’Anna Sandberg a déposé son centre sur la tête de Fridolina Rolfö, laissée libre par… Griedge Mbock (2-1, 58e). La réussite n’était pas du côté du PSG, qui a touché deux fois le poteau – par Jennifer Echegini (2e) et Anaïs Ebayilin (46e) – à des moments où il pouvait prendre l’avantage. Il faudra impérativement réagir dans huit jours contre le Bayern… qui vient de s’imposer contre le champion d’Europe en titre, Arsenal. Le classement est impitoyable : après trois journées, le PSG est 16e avec zéro point. Seules deux équipes font pire, la Roma et St Polten.

Bel hommage à l’OGC Nice.

Le PSG réussit son coup face à Manchester United !

