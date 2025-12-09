Le PSG éliminé de la Ligue des champions !

Paris Saint-Germain 0-0 OH Louvain

C’est nul et c’est la porte.

Clap de fin pour l’équipe féminine du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Accrochées sur la pelouse du Parc des Princes par les néophytes de Louvain, sensations de cette édition 2025-2026, les joueuses de la capitale ont remporté leur premier point en cinq journées mais ne peuvent mathématiquement plus accrocher le Top 12, synonyme de barrages.

Pour cela, les femmes de Paulo César auraient dû remporter leurs deux derniers matchs de phase de ligue après quatre défaites d’affilée. La marche était encore trop haute ce mardi soir et la dernière rencontre face au Benfica (qui compte également un point mais un match en retard) n’aura pour autre but que de sauver l’honneur avant de se concentrer pleinement sur le championnat, dans lequel le PSG pointe à seulement trois points du leader lyonnais.

Attention à ne pas se faire piquer la couronne de premier club de la capitale par le PFC !

