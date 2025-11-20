Le Bayern enfonce le PSG dans la crise

Au terme d’un match une nouvelle fois dominé par son adversaire, le Paris Saint-Germain concède une quatrième défaite consécutive dans cette Ligue des champions féminine, face au Bayern Munich (1-3). Désormais seul à la dernière place du classement avec zéro point, le PSG voit (quasiment) s’envoler ses dernières chances de qualification.

Paris Saint-Germain 1-3 Bayern Munich

Buts : Karchaoui (16e) pour les Parisiennes // Dallmann (17e), Tanikawa (35e) et Damnjanovic (89e) pour les Bavaroises

Ce devait être le match du rachat : après trois défaites de rang dans cette Ligue des champions féminine, les Parisiennes devaient impérativement s’imposer (ou au moins, ne pas perdre) à domicile pour continuer de croire à une qualification pour les barrages. Pourtant, et malgré une envie évidente de bien faire en début de match, les joueuses de la capitale sont tombées, comme souvent ces derniers temps, face à plus fortes. Le Bayern Munich, une semaine après avoir terrassé les championnes d’Europe en titre, repart de Paris avec les trois points et une route toute tracée vers la suite de la compétition, laissant les joueuses de Paulo Cesar à leurs doutes et leur mal-être. Cette fois-ci, ce PSG semble bel et bien en crise.

Une défense (beaucoup) trop fébrile

Tout n’avait pourtant pas si mal commencé pour les joueuses de la capitale, de retour au Parc des Princes pour la première fois cette année en C1. Du rythme, de l’allant offensif et de jolies combinaisons en début de match, autant de raisons de croire que les Parisiennes semblent enfin sur la bonne voie. À la suite d’un beau mouvement à trois, c’est la capitaine Sakina Karchaoui qui ouvre même le score pour la première fois de la campagne européenne, d’une frappe du gauche bien masquée au premier poteau (1-0, 16e), récompensant ainsi le début de match sérieux des joueuses de Paulo Cesar. Mais puisqu’on ne guérit pas si facilement d’un mal qui nous ronge depuis le début de saison (ce serait trop facile), les Allemandes n’ont besoin que de quelques secondes pour recoller : quasiment sur le coup d’envoi, Linda Dallmann profite alors du mauvais alignement de la défense francilienne et de la nouvelle boulette de Griedge Mbock, déjà fautive il y a quelques jours à Manchester, pour tromper Mary Earps et raviver les vieux démons dans les têtes parisiennes (1-1, 17e).

Le @PSG_Feminines a mené dans un match d'#UWCL (qualifs comprises) pour la 1re fois depuis avril 2024… lors du match aller contre l'OL en demies. Avantage qui a duré 1 minute et 49 secondes #PSGFCB https://t.co/BRDockjNgq — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) November 20, 2025

Malgré une envie de bien faire évidente côté Bleu et Rouge, et le soutien des supporters du CUP enfin de retour dans les travées du Parc pour soutenir leurs joueuses, c’est bien le Bayern qui prend alors le contrôle du jeu et ne le lâchera (quasiment) plus jusqu’à la fin de la partie. Si Mbock manque par deux fois l’opportunité de se racheter, les plus grosses occasions sont à mettre à l’actif de Bavaroises en grande confiance, et tombeuses d’Arsenal une semaine plus tôt : Stanway d’abord (25e), puis Caruso (30e), à la suite d’un nouveau cafouillage de la défense locale, sont tout proche de donner l’avantage aux visiteuses. La fébrilité des cadres est criante côté parisien, et la Japonaise Momoko Tanikawa ne se fait pas prier pour catapulter le ballon sous la barre d’Earps, après un slalom rendu beaucoup trop simple par une Elisa De Almeida plus que passive (1-2, 34e). Au vu du match ainsi que de la forme actuelle des deux écuries, cela n’aura alors échappé à personne dans les travées du Parc : les Bavaroises viennent de faire le plus dur.

Un manque d’imagination offensive

Car on ne sent pas dans ce PSG-là, comme depuis le début de saison (voire même avant ?), les ressources nécessaires pour renverser une partie mal embarquée. Dès le retour des vestiaires, c’est d’ailleurs Klara Bühl qui manque de peu de décrocher l’araignée de la lucarne parisienne. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, et c’est alors ce que doivent se dire les supporters du PSG lorsque Vitoria Yaya, d’une madjer astucieuse, puis De Almeida sur le corner suivant (68e), sont tout proches d’égaliser et redonner du baume au coeur à tout un club. Mais c’est trop peu pour renverser la vapeur, surtout face à ce Bayern Munich, certes balayé à Barcelone en début de campagne, mais qui ne laisse depuis que des miettes à ses adversaires, nationaux ou continentaux. Si Pernille Harder, sur la barre transversale, (73e) puis l’entrante Jovana Damnjanovic auraient pû mettre un terme bien plus tôt au suspense de cette partie, c’est cette même Damnjanovic qui se chargera, à la suite d’une nouvelle approximation de Mbock, de donner au tableau d’affichage son allure définitive (1-3, 89e).

🌟#UWCL | 😬 4E DÉFAITE EN 4 MATCHS POUR LE PSG EN LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE ! ⚡ Malgré l’ouverture du score rapide de Sakina Karchaoui à la 16', le PSG s'incline à domicile. Avec 0 point au total, le PSG ne devrait pas passer pas la phase de ligue. pic.twitter.com/FtJNNAjMxD — francetvsport (@francetvsport) November 20, 2025

Plus que jamais malade, le PSG de Paulo Cesar essuie donc une quatrième défaite en autant de rencontres, et pointe désormais seul à la dernière place de cette Ligue des champions 2025-2026. Au bord du précipice, les joueuses de la capitale pourraient bien ne pas voir la suite de la compétition au vu de leur piteux goalaverage (-7), et ce même si elles gagnaient leurs deux dernières rencontres, face à Louvain et Benfica. Y croire, et se se rattacher à l’infime espoir d’une qualification qui parait, ce soir, relever d’une mission (quasi) impossible.

Paris Saint-Germain (4-4-2) : Earps – Chagas (Samoura, 85e), De Almeida, Mbock, Carmona – Ajibade (Kanjinga, 55e), Yaya (Groenen, 77e), Ebayilin, Echegini (Elimbi, 85e) – Leuchter, Karchaoui. Entraîneur : Paulo César.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Mahmutović – Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Kett – Caruso (Damnjanovic, 74e), Stanway – Dallmann (Sehitler, 66e), Tanikawa, Bühl – Harder (Gilles, 88e). Entraîneur : José Barcala.

Le PSG se qualifie sur le fil à Munich