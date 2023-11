Le PSG s’incline encore en C1 et bute sur le Bayern

Paris Saint-Germain 0-1 Bayern Munich

But : Eriksson (22e) pour les Munichoises

Le Paris Saint-Germain s’incline 1-0 contre le Bayern et enchaîne une deuxième défaite consécutive en Ligue des champions ce jeudi, une semaine après sa défaite 2-0 contre l’Ajax, pour la première fois de son histoire.

Le match aurait pu démarrer sur un contre-son-camp de Jade Le Guilly, après une remise en retrait d’une tête croisée qui manque de tromper sa gardienne pour quelques centimètres (7e). Puis les Allemandes passent à la vitesse supérieure, obligeant Elisa De Almeida (13e) et Katarzyna Kiedrzynek (14e) à se muer en héroïnes devant Georgia Stanway et Klara Bühl. La jeune internationale allemande va finalement crucifier le PSG sur coup franc, trouvant Glódís Perla Viggósdóttir au second poteau qui remise plein axe pour la tête de Magdalena Eriksson (0-1, 22e). Marie-Antoinette Katoto tente de lui répondre, mais trouve le petit filet extérieur (24e). Les Munichoises poursuivent et lancent un contre éclair qui voit Sakina Karchaoui et Jade Le Guilly se faire prendre de vitesse par Jovana Damnjanović et Lea Schüller (28e). Les rares tentatives parisiennes sont signées de Katoto (35e, 37e), bien aidée par Tabitha Chawinga, mais qui n’effraient pas Maria Luisa Grohs. Le Bayern rentre aux vestiaires en ayant pu faire le break, si l’arbitre n’avait pas oublié un pénalty pour une grosse charge de De Almeida qui arrive en retard sur Dallmann. Mais pas de VAR en C1 féminine (41e).

Les Bavaroises, plus solides tactiquement, se permettent de gérer en seconde période. Le PSG revient avec davantage d’ambitions : Chawinga bute sur Grohs (53e), puis Jackie Groenen envoie une reprise de volée qui passe juste au-dessus (55e), et Lieke Martens prend sa chance à ras de terre (65e). Sauf que le Bayern se montre dangereux à la moindre occasion, et les Parisiennes passent encore pas loin d’une grosse boulette quand Kiedrzynek arrête des deux mains un ballon repoussé du dos par Grace Geyoro sur corner (70e). Tout juste entrée, Ramona Bachmann fait vibrer les ultras parisiens venus en nombre dans un Jean-Bouin glacial sur une frappe croisée du droit qui trouve le petit filet… extérieur (83e). Le tir de Laurina Fazer fera moins trembler les locaux, trop mou et capté facilement par Frohms.

À l’image du PSG ce jeudi, trop tendre.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Kiedrzynek – Le Guilly, Hunt, De Almeida, Karchaoui – Geyoro, Groenen, Albert (Fazer, 60e) – Chawinga, Katoto (Vangsgaard, 46e), Martens (Bachmann, 78e). Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Grohs – Gwinn, Viggósdóttir, Eriksson, Naschenweng (Belloumou, 84e) – Zadrazik, Stanway – Dallmann (Jill Baijings, 78e) , Damnjanović (Tainara, 87e), Bühl – Schüller (Lohmann, 46e). Entraîneur : Alexander Straus.

