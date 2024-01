Le PSG se qualifie sur le fil à Munich

Bayern 2-2 Paris Saint-Germain

Buts : Gwinn (36e), Lohmann (75e) // Chawinga (73e), Stanway CSC (88e)

Dans la douleur.

Secoué sur la pelouse du Bayern, le PSG est passé tout près de l’élimination, mais a finalement validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions (2-2). Après une demi-heure de ronronnement, Constance Picaud s’est opposée à Lea Schuller (35e). Le Bayern a ouvert le score dans la foulée, sur un corner, où la remise de Gladis Viggósdóttir a trouvé la tête de Giulia Gwinn (1-0, 36e). Pernille Harder a frôlé le but du break en décochant une frappe du gauche au ras du poteau (39e). Il a fallu attendre la deuxième période pour voir le PSG cadrer un tir, par Grace Geyoro, qui a buté sur Maria Grohs (53e).

Les Parisiennes ont recollé sur une relance rapide de Picaud : Tuva Hansen a foiré son intervention de la tête, et Tabitha Chawinga en a profité pour récupérer le ballon, effacer la gardienne et égaliser (1-1, 73e). Les braqueuses ont vite été remises à leur place, puisque deux minutes plus tard, Sydney Lohmann a catapulté au fond le centre de Klara Buhl (2-1, 75e). Virtuellement éliminé, le club de la capitale a évité le couperet grâce à une frappe de Sandy Baltimore, déviée par l’infortunée Georgia Stanway (2-2, 88e). Jovana Damnjanovic a fait passer un ultime frisson en envoyant le cuir dans la lucarne, mais le drapeau de l’arbitre assistante s’est logiquement levé (90e+7). Premier de son groupe avec le même nombre de points que l’Ajax, le PSG défiera Benfica, Häcken ou Brann en quarts.

Rendez-vous dans le dernier carré.

Bayern (4-2-3-1) : Grohs – Gwinn, Viggósdóttir, Hansen (Kett, 90e+1), Naschenweng – Zadrazil, Stanway – Lohmann, Harder (Damnjanovic, 86e), Bühl – Schüller. Entraîneur : Alexander Straus.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Picaud – Le Guilly (Vangsgaard, 87e), Hunt (Samoura, 87e), De Almeida, Karchaoui – Geyoro, Groenen (Albert, 74e), Bachmann (Martens, 56e) – Chawinga, Katoto, Baltimore. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.

