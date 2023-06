Magdalena Eriksson et Pernille Harder quittent Chelsea

Le premier gros coup du mercato.

Magdalena Eriksson et Pernille Harder quittent les Blues pour le Bayern Munich. Elles ont signé un contrat de trois ans. Magdalena Eriksson (29 ans), internationale suédoise et capitaine de Chelsea, a passé six ans au club. Elle a remporté deux fois le championnat d’Angleterre avec les Blues, ainsi que la dernière FA Cup. L’attaquante Pernille Harder (30 ans), internationale danoise, est arrivée à Londres il y a trois ans, depuis elle a également été sacrée deux fois championne d’Angleterre avec Chelsea. Elle est l’autrice de 12 buts en 17 matchs cette saison.

A la ville, les deux joueuses sont en couple depuis 2014 et « ont déjà fait savoir qu’elles ne souhaitaient poursuivre leur carrière que dans le même club », rapport Kicker.

Eriksson et Pernille, ça va de pair.

