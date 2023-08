Le Danemark dompte Haïti et prend la direction des huitièmes

Haïti 0-2 Danemark

Buts : Harder (21e sp) et Nielsen (90e+10).

Et un de plus pour faire 100 !

Décidément, Haïti a vu les matchs de cette Coupe du monde 2023 se suivre et se ressembler. Pour la troisième fois en trois rencontres, les filles de Nicolas Délépine étaient toutes proches de perdre leur match sur le même score, à cause d’un but inscrit sur penalty par l’adversaire et sans parvenir à revenir à la marque. Cette fois-ci, les Haïtiennes se sont inclinées sur une réalisation de Pernille Harder (21e, 1-0). Auteure de son premier but dans la compétition, la capitaine danoise a trompé Kerly Théus pour inscrire le centième but du Mondial océanien.

Le 100ème but de la Coupe du Monde 2023 pour Pernille Harder 👏💯🇩🇰 Lauren Hemp a déjà marqué le 101ème 😅 📸 Getty #⃣ #FIFAWWC pic.twitter.com/dAwLtDkqMc — Femmes Foot News 📰 (@femmesfootnews) August 1, 2023

Assuré de valider la deuxième place du groupe B en voyant dans le même temps l’Angleterre infliger une lourde défaite à la Chine, le Danemark s’est contenté de gérer son avance en deuxième période. Souveraines dans la possession du ballon, les Scandinaves ont pris leur temps pour inscrire le but du break par Sanne Nielsen, bien lancée dans la profondeur par Mille Gelj (90e+10, 2-0). Lors de leur huitième de finale, les finalistes de l’Euro 2017 seront opposées à l’Australie, pays co-organisateur du Mondial, à Sydney.

Affronter les Matildas à domicile pour une place en quarts de finale, ce sera un défi d’un autre calibre.

Haïti (4-2-3-1): Théus – K.Louis, Joseph, Petit-Frère (Mathurin, 87e), Surpris – Pierre-Louis (Borgella, 67e), Jeudy – B.Louis, Dumornay, Eloissaint, Mondesir. Sélectionneur : Nicolas Délépine.

Danemark (4-2-3-1): Christensen – Veje, Boye, Sevecke, Thomsen – Holmgaard (Nielsen, 80e), Kühl (Hasbo, 80e) – Madsen, Harder (Gevitz, 92e), Sørensen (Bruun, 63e), Vansgaard. Sélectionneur : Lars Søndergaard.

Pronostic Angleterre Haïti : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine