Haïti va disputer sa première Coupe du monde féminine

On a hâte de les voir.

Victorieuse du Sénégal (4-0) samedi dernier en demi-finales d’un barrage intercontinental, l’équipe d’Haïti affrontait le Chili en finale à Auckland (Nouvelle-Zélande) pour décrocher son ticket pour la Coupe du monde féminine. La rencontre a tourné en faveur des Grenadières (2-1), grâce notamment à un doublé de leur attaquante Melchie Dumornay, qui a récemment signé à l’Olympique lyonnais. Un exploit pour la nation située au 55e rang du classement FIFA qui vient d’éliminer la 38e, pourtant présente en France lors du Mondial 2019.

Haïti ConcacafW: Qualification historique des Grenadières pour le mondial féminin Australie-Nouvelle-Zélande qui se tiendra du 20 juillet au 20 août de cette année. Une soirée inoubliable pour nos Grenadières à Auckland après un long match.#Grenadyealaso pic.twitter.com/Wq4pbueR4e — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) February 22, 2023

C’est la première fois que l’équipe féminine de ce pays se qualifie pour cet événement qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans les autres barrages, le Portugal s’est imposé face au Cameroun (2-1) et la rencontre entre le Paraguay et le Panama, comptant pour le dernier ticket, aura lieu dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Pour sa part, la sélection haïtienne sait déjà qu’elle sera dans le groupe D aux côtés de l’Angleterre, championne d’Europe, de la Chine et du Danemark.

Et si elles avaient la chance des débutantes ?