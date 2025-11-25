S’abonner au mag
Allan Saint-Maximin explique pourquoi il ne se voit pas à la Coupe du monde

Allan Saint-Maximin explique pourquoi il ne se voit pas à la Coupe du monde

Calma.

C’était l’une des belles histoires de cette dernière trêve internationale. La semaine dernière, Haïti se qualifiait pour la Coupe du monde 2026, une première depuis plus d’un demi-siècle. Et forcément, la plus prestigieuse des compétitions internationales ne demande qu’à voir rayonner les meilleurs joueurs de chaque sélection, quitte à attirer ceux qui n’ont jamais enfilé la tunique.

C’est le cas d’Allan Saint-Maximin, récemment associé à la sélection haïtienne par plusieurs médias, dont Marca. L’attaquant de Club América, né d’un père haïtien, n’a jamais porté le maillot des A de l’équipe de France, ce qui pourrait lui permettre de rejoindre la sélection haïtienne et de découvrir les joies d’une Coupe du monde pour la première fois de sa carrière. 

Un démenti avec classe

Mais le joueur de 28 ans n’est pas du même avis et a tenu à clarifier la situation ce lundi soir, via un post X : « Je tiens à féliciter le peuple haïtien et la sélection nationale pour cette qualification historique. […] Mais pour être clair, il n’y a aucune démarche et aucun projet concernant la sélection haïtienne, a écrit l’ancien de Newcastle, avant de faire preuve de classe envers les Haïtiens. Respect total aux joueurs haïtiens qui ont gagné leur place pour ce Mondial. Ils se sont battus pour cette qualification, et il est important de ne pas les associer à des rumeurs. »

Haïti devra se trouver son propre funambule.

Haïti ne pourra pas compter sur ses supporters pendant la Coupe du monde

KM

