L’entraîneur de l’Espanyol Manolo González prévient les supporters du Barça avant le derby

Inutile d’exagérer la rivalité.

À la veille du derby catalan, l’entraîneur de l’Espanyol, Manolo González, a ajouté du piquant à l’avant-match avec des déclarations franches et assumées. Alors que le FC Barcelone s’apprête à se rendre au RCDE Stadium, l’attention s’est naturellement portée sur le retour de Joan García, qui retrouvera son ancien club sous les couleurs blaugranas.

Un sujet qui laisse toutefois le technicien perico totalement indifférent « Je m’en fiche, ce sujet m’est égal. Ce qui m’importe, c’est de gagner. » González a également tenu à défendre les supporters de l’Espanyol, estimant qu’ils n’ont aucune leçon de comportement à recevoir : « Tout le monde attend que l’Espanyol fasse une erreur pour pouvoir s’en prendre à nous… Souvenez-vous quand Luis Figo est allé au Camp Nou. Je ne pense pas que les supporters du Barça soient en position de donner des leçons à qui que ce soit. »

Rivalité sportive avant tout

Malgré la tension inhérente au derby, l’entraîneur insiste sur l’aspect strictement sportif de la rencontre. « Demain sera un grand derby. Nous voulons battre le Barça, et eux aussi. C’est une grande rivalité sportive, et le plus drôle, c’est que j’ai beaucoup d’amis qui supportent le Barça et nous plaisantons entre nous. »

Actuellement 5e de Liga, l’Espanyol se trouve aux portes d’une qualification historique pour la Ligue des champions, une compétition que le club n’a encore jamais disputée dans son histoire.

Sa dernière campagne européenne remonte à la saison 2019-2020, en Ligue Europa, à une époque où le pangolin n’était pas encore devenu l’ennemi numéro un de la planète.

