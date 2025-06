Le Barça tient un nouveau gardien et met en colère les fans de l’Espanyol

Ter Stegen en sueur.

Le portier de l’Espanyol Joan Garcia a pris les devants en annonçant lui-même son départ du club sur les réseaux. Formé chez l’autre club de Barcelone depuis l’adolescence, le portier désormais âgé de 24 ans rejoint le voisin catalan.

Des tags insultants dans sa commune natale

Un transfert au Barça, aka le rival honni, qui passe mal chez certains supporters, au point que des tags insultants ont fleuri dans sa commune natale. Pas de quoi empêcher le joueur de rendre hommage à ses années pericos. « Aujourd’hui, c’est à moi de dire au revoir à ce club qui a été ma maison depuis mes 15 ans. J’ai essayé de grandir chaque jour en tant que footballeur et en tant que personne, toujours avec humilité, effort et la fierté de défendre le but du RCD Espanyol », déclare-t-il dans une vidéo d’adieu.

« Je sais que ce choix va en décevoir certains », admet tout de même Joan Garcia. Avant d’insister : sa décision est le fruit d’une longue réflexion, avec dans le viseur sa progression, mais aussi l’avenir de sa famille.

Quelques instants plus tard, le RCD Espanyol officialisait la levée de la clause libératoire du joueur, estimée à 25 millions d’euros. Les Blaugrana ont ensuite officialisé l’arrivée du gardien, mettant en avant son identité catalane.

Qu’est-ce que ça va être quand un joueur du Paris FC va passer au PSG…

Chaos devant le stade avant le derby de Barcelone, une voiture fonce dans la foule