Le Barça s’offre le derby contre l’Espanyol

Barcelone 3-1 Espanyol

Buts : Olmo (12e et 31e) et Raphinha (23e) pour le Barça // Puado (63e) pour l’Espanyol

Tranquille comme le Barça.

Une semaine après sa large victoire lors du Clásico à Madrid, le Barça n’a pas levé le pied pour écraser son colocataire de l’Espanyol à Montjuïc (3-1) grâce notamment à un doublé de Dani Olmo.

Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, Dani Olmo a été le Catalan le plus en vue en première période. Et s’il a d’abord fait preuve de maladresse (8e et 10e), il n’a pas tremblé au moment de reprendre un magnifique centre de l’extérieur du pied de Lamine Yamal (1-0, 12e) ou au moment d’être à la conclusion d’un centre d’Alejandro Baldé (3-0, 31e). Entre-temps, Raphinha a prouvé qu’il n’était toujours pas descendu de son nuage en mettant au fond des filets un ballon parfaitement donné par Marc Casado (2-0, 12e).

En face, les joueurs de l’Espanyol ont tenté de se rebiffer et ont, eux aussi, fait trembler à trois reprises les filets. Malheureusement pour eux, les hommes de Hansi Flick sont injouables sur le hors-jeu, et la VAR est venue refuser les deux premiers pions, avant de laisser les Pericos tranquilles sur le but de Javi Puado étrangement seul au second poteau (3-1, 63e). Pas de quoi attrister le Barça qui s’envole en tête avec neuf longueurs d’avance sur le Real Madrid.