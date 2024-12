Pronostic Getafe Espanyol : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Getafe se donne de l’air face à l’Espanyol

Ce lundi, Getafe accueille l’Espanyol de Barcelone dans une rencontre très importante pour le maintien. Le Geta est, à l’orée de cette journée, la première formation non relégable, mais possède le même nombre de points que son adversaire du jour, qui lui est dans la zone rouge. Les hommes de Bordalas sont conscients qu’un succès leur permettrait de prendre une petite longueur d’avance et auraient aussi un impact psychologique sur leur adversaire. Après avoir dominé Valladolid à domicile (2-0) avec un Nyom impliqué sur les 2 buts de son équipe, les Azulones ont subi la loi du Real Madrid à Bernabéu (2-0). Décisif quelques jours plus tôt, Alain Nyom a cette fois offert un penalty à la Maison-Blanche. En milieu de semaine, Getafe était engagé en Coupe d’Espagne où il s’en est sorti difficilement lors des tirs au but face à Orihuela. Lors de cette rencontre, le turc Yildirim prêté par Rennes a manqué un penalty lors des 90 minutes réglementaires. La bonne nouvelle côté Getafe est que l’ancien Bordelais Arambarri (5 buts en Liga cette saison) a été préservé pendant cette rencontre de Coupe.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Espanyol fait le yo-yo entre les 2 divisions depuis plusieurs saisons. De retour dans l’élite cet été, le club catalan est déjà mal engagé dans cet exercice, puisqu’il est en position de relégable. Toutefois, tout reste envisageable puisqu’il est à égalité avec Getafe. Après avoir subi 4 revers de suite face à Bilbao, le FC Séville, le Barça et Girona, le club barcelonais s’est repris contre le Celta de Vigo (3-1) avec un but de l’ancien stéphanois Cardona. En déplacement face à une équipe évoluant dans les échelons inférieurs en Coupe du Roi, l’Espanyol a subi une nouvelle contre-performance contre Barbastro (2-0). En déplacement, le club catalan est tout simplement le pire de Liga, affichant 1 nul pour 6 défaites en 7 matchs à l’extérieur. À domicile, Getafe devrait se reprendre face à l’Espanyol et prendre quelques longueurs d’avance dans la course au maintien.

► Le pari « Victoire Getafe » est coté à 1,76 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 176€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Arambarri buteur ou son remplaçant » est coté à 4,90 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 490€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Getafe – Espanyol Barcelone

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Getafe – Espanyol Barcelone sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Getafe – Espanyol Barcelone avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Getafe Espanyol Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Folle remontada de l'Espanyol face à l'Atléti, Getafe engrange