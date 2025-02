Une suspicion d’agression sexuelle sur une joueuse lors d’un match de Liga féminine

Lors du derby entre le RCD Espanyol et le FC Barcelone à la Ciudad Deportiva Dani Jarque, un fait de jeu a dépassé les limites du sport. En plein duel, la joueuse du Barça María Pilar León a eu un geste soupçonné d’être une d’agression sexuelle envers Daniela Caracas, qui n’a pas réagi sur le moment. La joueuse du FC Barcelone a touché les parties intimes de son adversaire et lui aurait dit : « Tu as une bite. »

La jugadora del Barça, Mapi León, tocó las partes de la futbolista del Espanyol, Daniela Caracas, durante el derbi femenino. pic.twitter.com/3aOOV0FcI2 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 10, 2025

Un harcèlement sur les réseaux sociaux

Le club du RCD Espanyol de Barcelone a réagi le lendemain en exprimant son « profond mécontentement et sa condamnation face aux faits survenus ». Il explique que la joueuse n’a pas réagi immédiatement, ne mesurant pas sur le moment l’ampleur de l’acte, et qu’elle a choisi de ne pas céder à la colère afin d’éviter une sanction qui aurait pu pénaliser son équipe.

COMUNICADO OFICIAL#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 10, 2025

Mais ce qui s’est passé sur le terrain n’est que la première mi-temps du scandale. Sur les réseaux sociaux, Caracas a été prise pour cible par une vague d’insultes. L’Espanyol ne compte pas laisser passer cela et a mis à disposition de sa joueuse son service juridique, au cas où elle souhaiterait aller plus loin.

Le Barça s’offre le derby contre l’Espanyol