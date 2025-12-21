- CAN 2025
- Gr. A
- Maroc-Comores
En direct : Maroc-Comores (0-0)
Reprise des débats à Rabat !
C'est la mi-temps à Rabat ! Pas de but pour le moment et deux faits marquants à retenir : un penalty arrêté par les Comores et la blessure de Saïss. Déjà des noeuds dans la tête de Regragui, mais il reste 45 minutes.
Le ralenti est très moche, la cheville gauche de Pandor tourne bien. Diaz s'en sort pas si mal avec un jaune...
🟨 Carton jaune pour Díaz, qui est arrivé très (trop) rapidement sur le gardien adverse, et a tout pris avec lui.
Premier tir cadré pour les Comores sur une tentative très lointaine de M'Changama, le ballon a un peu glissé des mains de Bounou, mais plus de peur que de mal.
Cinq minutes de temps additionnel !
Pas de penalty ! Dans l'action, Diaz s'était emmené le ballon avec le bras, et c'est ce que retient en dernier lieu l'arbitre.
VAR ! L'arbitre est appelé pour vérifier s'il peut y avoir penalty sur cette action. Peut-être que je vois mal, mais j'avoue ne pas voir un gros contact entre Youssouf et Diaz sur ce coup.
Diaz s'écroule dans la surface comorienne... Rien, selon l'arbitre. C'était chaud.
Coup franc intéressant pour le Maroc, mais la combinaison entre Diaz et Aguerd est ratée, et la tentative du Marseillais finit plus près du poteau de corner que de la cage comorienne.
Un peu trop scolaires jusque-là dans le développement de leur jeu, les Marocains. On sent le poids sur leurs épaules.
Enfin une bonne conservation de balle pour Said, qui va gratter une faute au milieu de terrain et permet aux Comores, enfin, de sortir un peu.
L'occasion pour Saibari ! Après un coup franc joué rapidement, l'ailier du PSV se retrouve seul côté gauche de la surface comorienne, sa frappe n'est pas assez enroulée et manque le cadre.
C'est une attaque-défense depuis le début de la partie. Mais étrangement, hormis le penalty, le Maroc n'est pas vraiment dangereux. Pandor n'a pas réellement eu à sortir de sa boîte.
Bon, un penalty raté et la sortie de Saïss sur blessure, ce n'est certainement pas comme ça que le Maroc imaginait entamer sa compétition... Est-ce que ça peut polluer l'esprit des Lions de l'Atlas ?
Entrée de Jawad El Yamiq pour épauler Aguerd dans l'axe défensif marocain, alors que la pluie s'est arrêtée.
Terrible pour Saïss, qui se remet au sol et va devoir quitter ses coéquipiers. Il est en larmes.
Saïss revient sur le terrain pour le moment, mais l'ancien angevin semble souffrir...
Saïss reste au sol après un duel avec Said, on envoie déjà un joueur à l'échauffement côté marocain...
L'ARRET DE PANDOR !!!!! Rahimi choisit de tirer au centre, légèrement vers l'intérieur, mais le gardien comorien est sur la trajectoire et détourne le penalty ! Toujours 0-0 !
Rahimi tombe une première fois dans la surface, l'arbitre ne bronche pas, puis Diaz récupère le ballon et se fait accrocher à son tour dans la zone de vérité. Penalty indiscutable, Rahimi va s'en charger.
PENALTY POUR LE MAROC !!!
Le ballon est logiquement monopolisé par le Maroc, les Comores font le dos rond pour le moment.
Quelques "olé" descendent des tribunes sur chaque passe marocaine, c'est déjà la fête dans les tribunes.
Il pleut des cordes à Rabat, c'est assez délirant. Les maillots des joueurs sont détrempés, comme s'ils avaient déjà joué 90 minutes.
C'EST PARTI ! BONNE CAN À TOUS !
Moment d'émotion à Rabat, où le prince héritier vient saluer les 22 acteurs. Place au jeu désormais.
Quelle ambiance à Rabat, 65 000 personnes sont présentes. Le prince héritier du Maroc et Gianni Infantino font leur apparition sur la pelouse.
Et le onze comorien en face, mené par le capitaine M'Changama : Pandor - Kari, Soilihi, Toibibou, Boura - Z. Youssouf, B. Youssouf, Mohamed, Selemani - Said, M'Changama.
Voici le onze concocté par Walid Regragui pour l'entrée en lice de son équipe, qui évoluera sans Hakimi au coup d'envoi : Bounou - Salah-Eddine, Aguerd, Saïss, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Diaz - El Aynaoui, Rahimi, Saibari.
Bonsoir à tous, bienvenue sur sofoot.com pour le grand démarrage de cette CAN 2025 ! On a hâte, ça commence d'ici quelques minutes au stade Moulay Abdellah de Rabat avec un duel du groupe A entre le Maroc et les Comores !
Maroc
Comores
Par Alexandre Lejeune