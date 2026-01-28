Turpin est l’arbitre qui a sifflé le plus de penaltys de l’histoire de la C1

Il est au Turpin. Clément Turpin, arbitre de Naples-Chelsea, est le sosie de Leandro Trossard, mais aussi un homme de records. Selon l’excellent Statsdufoot, le Français de 43 ans est l’homme en noir qui a sifflé le plus de penaltys de l’histoire de la Ligue des champions. L’ouverture du score d’Enzo Fernández est son 32e, alors qu’il dirige sa 59e rencontre de C1. Le meilleur arbitre du monde en 2025 a déjà arbitré une finale de Ligue des champions, en 2022.

Cocorico !

