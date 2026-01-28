S’abonner au mag
  • C1
  • J8
  • Naples-Chelsea

Turpin est l’arbitre qui a sifflé le plus de penaltys de l’histoire de la C1

UL
Partager
100
Turpin est l’arbitre qui a sifflé le plus de penaltys de l’histoire de la C1

Il est au Turpin. Clément Turpin, arbitre de Naples-Chelsea, est le sosie de Leandro Trossard, mais aussi un homme de records. Selon l’excellent Statsdufoot, le Français de 43 ans est l’homme en noir qui a sifflé le plus de penaltys de l’histoire de la Ligue des champions. L’ouverture du score d’Enzo Fernández est son 32e, alors qu’il dirige sa 59e rencontre de C1. Le meilleur arbitre du monde en 2025 a déjà arbitré une finale de Ligue des champions, en 2022.

Cocorico !

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimez-vous suivre des matchs de foot dans un multiplex ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
96
39

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!