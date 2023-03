Real-Chelsea et City-Bayern dans le même tableau : le tirage des quarts de finale de C1

Les jeux sont faits.

Deux jours après les ultimes matchs déterminant les dernières équipes en lice pour les quarts de finale de la Ligue des champions, nous connaissons les quatre affiches à l’issue de ce tirage effectué par Hamit Altıntop et Patrick Kluivert. Le Real Madrid, tenant du titre, retrouve Chelsea qu’il avait battu à la même marche l’an dernier, le Manchester City de Guardiola et Haaland défiera le Bayern Munich. Dans l’autre partie de tableau, le Milan AC affrontera le Napoli tandis que l’Inter recevra le Benfica Lisbonne.

Et nous avons, qui plus est, une idée sur les demi-finales (et de la grande finale à Istanbul) puisque le vainqueur de Real-Chelsea rencontrera celui de City-Bayern. De l’autre côté, c’est donc le gagnant de la confrontation entre le Milan AC et le Naples qui défiera l’équipe qui remportera l’opposition entre l’Inter et Benfica. Il y aura donc une belle surprise en finale de cette édition.

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪 🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹

*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023