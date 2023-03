Retour en 2006, époque Tamagotchi et Tecktonik.

Après les qualifications du Milan face à Tottenham et de l’Inter face à Porto, le Napoli a tranquillement validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant contre l’Eintracht Francfort (3-0) ce mercredi soir. Cette qualification des Partenopei permet donc au football italien de compter trois représentants dans le top 8 européen, pour la première fois depuis la saison 2005-2006. Une éternité pour une grande nation du continent, qui était au sommet dans les années 1990. Il y a dix-sept ans, les deux Milan étaient déjà au rendez-vous, accompagnés de la Juve.

3 – Three Italian's teams have reached the Champions League's Quarter final in a single season for the first time since 2005/06 (AC Milan, Juventus and Inter in that case). Return.#UCL #NapoliEintracht

