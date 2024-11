Benjamin Pavard ne devrait pas rejouer en 2024

Du chapon et de la bûche pour Benji’.

Sorti avant la mi-temps face à Leipzig en Ligue des champions (1-0) mardi, Benjamin Pavard ne devrait plus fouler les terrains en 2024. Dans un communiqué publié ce jeudi, l’Inter Milan indique que « Benjamin Pavard a subi ce matin des examens cliniques et instrumentaux à l’Istituto Humanitas de Rozzano. Ils ont révélé une entorse de l’ischio-jambier de la cuisse gauche. Son état sera réévalué la semaine prochaine. »

Out pour cinq à six semaines

Un pépin dont se serait bien passé le champion du monde 2018 qui manquera donc les cinq ou six prochaines semaines de compétition. S’il n’est plus incontournable en Bleu sous les ordres de Didier Deschamps, l’ancien lillois figure, depuis un an et demi, parmi les piliers de Simone Inzaghi à l’Inter.

Yann Bisseck se frotte les mains.

