Il est bon et il le sait.

Avec 16 buts et 4 passes décisives en 38 matchs, Marcus Thuram réalise la meilleure saison de sa carrière. En quête d’un second sacre consécutif en Serie A et toujours en lice pour les quarts de finale de Ligue des champions, l’attaquant de l’Inter Milan a su faire taire les critiques. Une saison au top niveau qui lui permet de s’immiscer parmi le gratin à son poste, un statut qu’il revendique en personne.

« Je suis persuadé que je fais partie des dix meilleurs attaquants du monde. Pourquoi ? Car, aujourd’hui, à 27 ans, je suis à ma troisième saison en tant qu’attaquant de pointe. Je développe beaucoup de choses, j’ai fait du chemin. Je maîtrise de mieux en mieux le poste », assume le Français dans un long entretien accordé à Onze Mondial.

Se nourrir des anciens

Pour performer à haut niveau, le fils de Lilian a pu compter sur des conseils de joueurs ayant eu une carrière plutôt sympathique : Thierry Henry, Nicolas Anelka, ou encore David Trezeguet, tous anciens coéquipiers de son père. « Une phrase forte ? Une de Thierry Henry qui me dit : “S’il y a une action que tu apprécies et que tu maîtrises, il faut tout mettre en œuvre pour se retrouver dans cette position.” »

L’international français est également revenu sur ses prises de positions politiques peu avant l’Euro 2024 en juin dernier. « Si je ne prenais pas la parole à ce moment-là, je n’étais pas Marcus Thuram, je n’étais pas le fils de mon père, je n’étais pas un jeune garçon noir qui joue en équipe de France. Pour moi, ce n’était même pas fondamental, c’était juste logique de prendre la parole. »

Marcus et Khephren, une fratrie qui s’éclate en Italie.

