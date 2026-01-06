S’abonner au mag
Le nouvel entraîneur de Strasbourg bientôt officialisé

CM
Le nouvel entraîneur de Strasbourg bientôt officialisé

Le banc ne devrait pas rester vide bien longtemps.

Après le départ de Liam Rosenior à Chelsea ce mardi, c’est Gary O’Neil, grand favori pour prendre son poste au Racing Club de Strasbourg, qui devrait être choisi, selon L’Équipe. L’Anglais de 42 ans, sans club depuis son départ de Wolverhampton en 2024, a déjà commencé son tour des popotes afin de constituer un staff.

Attendu en Alsace dans les prochaines heures

Passé sur le banc de Bournemouth et Wolverhampton, O’Neil est attendu en Alsace dans les prochaines heures pour signer un contrat longue durée et prendre son poste. La direction strasbourgeoise aimerait qu’il soit opérationnel pour mener les troupes dès samedi, pour le déplacement à Avranches en 16es de finale de la Coupe de France.

Selon les informations de RMC, le profil de Gary O’Neil n’a pas été choisi par Marc Keller, le président de Strasbourg, mais bien par les dirigeants de BlueCo qui apprécient particulièrement l’entraîneur anglais. L’idée est de donner sa chance à un profil jugé à haut potentiel.

Et préparer la succession de Rosenior à Chelsea ?

Marc Keller dans le viseur des supporters de Strasbourg après le départ de Liam Rosenior

CM

